استكشف مجموعة الجمجمة الصارخة في ذات الكرسي

تكريما ليوم الجمعة الثالث عشر، دعونا نلقي نظرة على مجموعة الجمجمة الصارخة، المعروفة أيضًا باسم NGC 13 أو وردة كارولين. تم اكتشاف هذا العنقود المفتوح من قبل كارولين هيرشل في عام 7789 ويقع في ذات الكرسي الملكة، جنوب غرب كاف، نجم الملكة بيتا.

من السهل نسبيًا اكتشاف الكتلة، حيث تغطي حوالي 16 دقيقة من القوس. يحتوي على حوالي 1,000 نجمة، لكن العدد الذي يمكنك حله يعتمد على معداتك. يدعي بعض المراقبين أنهم يستطيعون رؤية شكل يشبه الجمجمة داخل الكتلة، ولكن قد يكون من الصعب اكتشافه. يرى البعض الجمجمة متجهة للأمام، بينما يرى البعض الآخر أنها تنظر إلى الجانب.

إذا كنت مهتمًا بالاطلاع على هذه المجموعة الغريبة، فاستخدم منظارك أو منظارًا صغيرًا. تعد مجموعة Screaming Skull Cluster كائنًا آسرًا يمكن ملاحظته في يوم الجمعة الثالث عشر المخيف.

المصادر: لا يوجد URL

لا تفوتوا الكسوف الحلقي للشمس يوم 14 أكتوبر

من المقرر حدوث كسوف حلقي للشمس يوم 14 أكتوبر، مما سيقدم عرضًا مذهلاً لمراقبي السماء. خلال الكسوف الحلقي، يكون القمر أبعد قليلاً عن المتوسط ​​عن الأرض، مما يؤدي إلى ظهور قرصه أصغر من قرص الشمس. وهذا يخلق تأثير "حلقة النار"، حيث تظهر حلقة رقيقة من الشمس حول المخطط المظلم للقمر.

سيتحرك المسار الحلقي جنوب شرق الولايات المتحدة، بدءًا من شمال غرب المحيط الهادئ ويسافر عبر تكساس باتجاه خليج المكسيك. ستشهد أجزاء من ولاية تكساس ما يقرب من 5 دقائق من الحلقة الحلقية. سيظل المراقبون خارج المسار الحلقي يشهدون كسوفًا جزئيًا، لكن من الضروري استخدام معدات السلامة المناسبة مثل نظارات الكسوف أو المرشحات الشمسية لحماية عينيك.

إذا كنت ترغب في معرفة تفاصيل محددة لموقعك، فهناك العديد من الموارد المتاحة. يتميز تطبيق One Eclipse من علماء الفلك بلا حدود، والذي يبلغ سعره 1.99 دولارًا أمريكيًا، بجهاز محاكاة للكسوف ومؤقت للعد التنازلي وخريطة تفاعلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مراجعة Eclipse2024.org للحصول على معلومات حول سلامة العين والظروف المحلية ومحاكي الكسوف.

المصادر: لا يوجد URL

بقعة نبتون في برج الحوت الليلة

إذا كان لديك منظار أو تلسكوب صغير، فإن الليلة تمثل فرصة ممتازة لمراقبة كوكب نبتون. انظر إلى الجنوب الشرقي بعد غروب الشمس للعثور على دائرة الحوت، وهي مجموعة نجمية من فئة سبع نجوم تقع بالقرب من ساحة بيجاسوس الكبرى. أسقط 5 درجات جنوبًا من Lambda (κ) Psc، النجم الجنوبي الشرقي في الدائرة، وستجد نبتون ونجمًا ميدانيًا في خط الشمال والجنوب.

سيظهر نبتون كنجم صغير "مسطح" بعرض 2 بوصة وقد يكون له لون مزرق. سيبدو النجم الذي يقع إلى الجنوب منه بمثابة وخز الدبوس. كمكافأة، يمكنك أيضًا اكتشاف نجم ياقوتي أحمر اسمه 19 Psc، أو TX Psc، يقع على بعد 2 درجة شمال شرق لامدا. يتمتع هذا النجم الكربوني بلون أحمر عميق بسبب تشتت الضوء الأزرق في غلافه الجوي.

المصادر: لا يوجد URL

مراقبة أورانوس في برج الحمل

لا تفوت فرصة مراقبة أورانوس وهو يبدأ رحلته عبر برج الحمل. عند شروقه في غضون ساعات قليلة من غروب الشمس، يمكن العثور على أورانوس بجانب كوكب المشتري الأكثر إشراقا. ابحث عن خط يتكون من نجمين ميدانيين متباعدين على نطاق واسع بقوة 7 درجات في برج الحمل لتحديد موقع أورانوس.

المصادر: لا يوجد URL