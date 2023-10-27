البحث عن النباتات الغريبة: نافذة على الحياة خارج كوكب الأرض

لعقود من الزمن، فكر العلماء في مفهوم الحياة الفضائية وما قد تبدو عليه. أحد الاحتمالات المثيرة للاهتمام التي استحوذت على خيال الباحثين هو وجود "نباتات" خارج كوكب الأرض. كيف يمكن أن تظهر هذه النباتات الغريبة وكيف يمكننا اكتشافها؟

في أعماق ذراع أوريون لمجرة درب التبانة، التي تقع على بعد حوالي 93 مليون ميل من نجمها القزم الأصفر، يقع كوكب يمتلك ميزة فريدة من نوعها: بحيرة وردية ساخنة تحيط بها شواطئ بلورية بيضاء كالثلج. البحيرة، المعروفة باسم بحيرة هيلير، هي موطن للكائنات الحية الدقيقة البدائية تسمى "البكتيريا الهالوية". تزدهر أشكال الحياة الغامضة هذه، ذات اللون الأرجواني الرائع، في ظروف تبدو غير مضيافة. في حين أن هذه البحيرة تنتمي إلى الساحل الجنوبي للأرض في غرب أستراليا، فإن الأسرار التي تحتفظ بها هذه البكتيريا الهالوبكتريا يمكن أن توفر نظرة ثاقبة لاكتشاف النباتات الغريبة في عوالم بعيدة.

في السنوات الأخيرة، حدد علماء الفلك أكثر من 5,500 كوكب خارج نظامنا الشمسي، مما يكشف عن مجموعة متنوعة من العوالم الغريبة والعجيبة. ومع التقدم التكنولوجي، فإن العلماء واثقون من أنهم سيكتشفون في النهاية التوقيع الواضح لعملية التمثيل الضوئي خارج كوكب الأرض، مما يسلط الضوء على وجود نباتات غريبة.

إن مفهوم النباتات الغريبة هو مفهوم آخر كما يمكن للمرء أن يتخيله. تصور غابات من الأشجار السوداء تحت سماء ذات شموس متعددة، وشجيرات غريبة تميل جميعها نحو غروب الشمس الدائم، ونباتات آكلة اللحوم التي تلتهم أشكال الحياة المطمئنة.

لفهم الأشكال المحتملة للحياة الفضائية، من المهم النظر في المبادئ التي تمليها الفيزياء. تتطلب الحياة كلها مصدرًا للطاقة لمقاومة قوة الإنتروبيا التي لا هوادة فيها. يمكن للكائنات الموجودة خارج كوكب الأرض الحصول على هذه الطاقة من خلال ثلاث طرق معروفة: استغلال ضوء الشمس مثل النباتات، أو استخدام المواد الكيميائية غير العضوية مثل بكتيريا الفوهات الحرارية المائية، أو استهلاك الكائنات الحية الأخرى التي حصلت بالفعل على الطاقة من خلال الطريقتين السابقتين.

وبينما نستكشف احتمالات وجود نباتات غريبة، من الرائع أن نتأمل مدى انتشار حياة التمثيل الضوئي في الكون. على الأرض، تلعب الحياة النباتية دورًا مهيمنًا، حيث تمثل غالبية الكتلة الحيوية. هل يمكن أن يكون تركيزنا على الكائنات الذكية في البحث عن حياة خارج كوكب الأرض مضللاً طوال الوقت، والمفتاح يكمن في تحديد النباتات بدلاً من الحيوانات؟

تقول نانسي كيانج، عالمة الأرصاد الجوية الحيوية في معهد جودارد لدراسات الفضاء التابع لناسا: "نحن نعلم أن عملية التمثيل الضوئي على كوكبنا كانت ناجحة منذ بداية الحياة تقريبًا... ومن المتوقع أنها يمكن أن تصبح عملية ناجحة على كوكب آخر".

ومع ذلك، فإن السعي لاكتشاف النباتات خارج كوكب الأرض يطرح تحديات. قدمت تجربة تاريخية أجرتها المركبة الفضائية غاليليو في عام 1990 رؤى قيمة حول كيفية البحث عن علامات الحياة من الفضاء. وكان اكتشاف الأكسجين ووجود الكلوروفيل، وهو صبغة موجودة في كل مكان في النباتات، من بين المؤشرات التي تمت ملاحظتها. ومع ذلك، فإن تحديد "الحافة الحمراء"، وهي الظاهرة التي تمتص فيها النباتات الضوء الأحمر ولكن ليس الأشعة تحت الحمراء، ثبت أنها طريقة أكثر موثوقية لاكتشاف الغطاء النباتي.

في بحثنا عن النباتات الغريبة، قد يكون تكرار هذه التجربة من خلال البحث عن الحافة الحمراء على أسطح الكواكب الخارجية مفيدًا. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن تطور النباتات البرية على الأرض استغرق حوالي 500 مليون سنة. ربما اتبعت أشكال الحياة خارج كوكب الأرض مسارًا تطوريًا مختلفًا، مما أدى إلى اختلافات في مظهرها وخصائصها.

ومع توسع فهمنا للكون وتتقدم قدراتنا التكنولوجية، فإن البحث عن حياة خارج كوكب الأرض، بما في ذلك الاكتشاف المحتمل للنباتات الغريبة، يَعِد بأن يأسرنا ويلهمنا. ومن خلال هذا الاستكشاف، نكتسب رؤى قيمة حول إمكانيات الحياة خارج كوكبنا الأصلي.

الأسئلة المتكررة

س: ما هي الهالوبكتريا؟

ج: الهالوبكتريا هي كائنات دقيقة بدائية توجد في البيئات شديدة الملوحة مثل بحيرة هيلير. لديهم لون أرجواني مميز ويزدهرون في ظروف تبدو غير ملائمة لأشكال الحياة الأخرى.

س: ما هي الطرق الثلاث التي يمكن للكائنات خارج كوكب الأرض الحصول على الطاقة؟

ج: يمكن للكائنات الموجودة خارج كوكب الأرض الحصول على الطاقة عن طريق استغلال ضوء الشمس، أو استخدام مواد كيميائية غير عضوية، أو استهلاك كائنات حية أخرى. تشبه هذه الطرق كيفية حصول النباتات وبكتيريا الفوهات الحرارية المائية والحيوانات على الطاقة، على التوالي.

س: كيف يمكننا اكتشاف النباتات الغريبة؟

ج: إحدى الطرق هي البحث عن "الحافة الحمراء"، وهي ظاهرة تمتص فيها النباتات كميات كبيرة من الضوء الأحمر ولكن ليس الأشعة تحت الحمراء. إن تكرار التجارب مثل تلك التي أجرتها مركبة غاليليو الفضائية يمكن أن يمكّننا من تحديد وجود النباتات على الكواكب الخارجية.

س: لماذا التركيز على النباتات الغريبة بدلاً من الحياة الذكية؟

ج: في حين أن البحث عن حياة ذكية خارج كوكب الأرض كان بارزاً، فإن انتشار حياة التمثيل الضوئي يشير إلى أن النباتات الفضائية قد تكون أكثر وفرة في الكون. يوفر استكشاف إمكانية وجود نباتات غريبة منظورًا جديدًا حول وجود حياة خارج كوكبنا.