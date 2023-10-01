الصواعق الفائقة: من المرجح أن يضرب البرق القوي بالقرب من أسطح الأرض والمياه

كشف بحث جديد أن الصواعق الفائقة، وهي ضربات صاعقة قوية للغاية، من المرجح أن تحدث عندما تكون مناطق شحن السحب العاصفة قريبة من الأسطح الأرضية أو المائية. توفر هذه النتيجة نظرة ثاقبة حول سبب تعرض مناطق معينة لمزيد من الصواعق الفائقة ويمكن أن تساعد في توقع تأثيرات تغير المناخ على هذه الظواهر.

الصواعق الفائقة هي ضربات صاعقة أقوى 1,000 مرة من البرق العادي. وهي تشكل أقل من 1% من إجمالي ضربات البرق ولكنها يمكن أن تسبب أضرارًا كبيرة للبنية التحتية والسفن. وقد أظهرت الدراسات السابقة أن الصواعق الفائقة تميل إلى التجمع فوق شمال شرق المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، ومنطقة ألتيبلانو في بيرو وبوليفيا، وهي واحدة من أطول الهضاب على وجه الأرض. ومع ذلك، حتى الآن، لم يكن لدى العلماء تفسير واضح لتكوين وتوزيع هذه الصواعق الفائقة في جميع أنحاء العالم.

الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الغلاف الجوي، تقدم التفسير الأول لتشكيل وتوزيع الصواعق الفائقة على الأرض والبحر. وقام الباحثون بتحليل العوامل الرئيسية مثل ارتفاع سطح الأرض والمياه، وارتفاع منطقة الشحن، ودرجات حرارة السحب، وتركيزات الهباء الجوي. ووجدوا أن المسافة الأصغر بين منطقة الشحن والأرض أو سطح الماء أدت إلى ضربات صاعقة أقوى بكثير.

المناطق التي بها أعلى تركيز للبرق فائق الشحن، وهي شمال شرق المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، وجبال ألتيبلانو، جميعها تشترك في شيء واحد: فجوات قصيرة بين مناطق شحن البرق والأسطح. يعد هذا الاكتشاف إنجازًا كبيرًا وسيساعد العلماء على فهم كيفية تأثير التغيرات في المناخ على حدوث الصواعق الفائقة في المستقبل.

في حين أن هذا البحث يقدم رؤى مهمة، إلا أنه لا يزال هناك العديد من العوامل غير المعروفة التي يجب استكشافها. ويخطط الفريق لدراسة العوامل الأخرى التي يمكن أن تساهم في تكوين الصاعقة الفائقة، مثل المجال المغناطيسي أو التغيرات في الدورة الشمسية. يعد فهم أسباب الصواعق الفائقة خطوة مهمة نحو فهم أكثر شمولاً لهذه الظاهرة الطبيعية الرائعة.

المصدر

– إفرايم، أ.، روزنفيلد، د.، هولزورث، ر.، وثورنتون، جيه إيه (2023). سبب محتمل لتفضيل الصاعقة الفائقة فوق البحر الأبيض المتوسط ​​وجبال ألتيبلانو. مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأجواء. دوى: 10.1029/2022JD038254