أزمة الجفاف: نهر دوبس في فرنسا يفقد المياه بمعدل ينذر بالخطر

ويعاني نهر دوبس، عاشر أكبر نهر في فرنسا، من جفاف شديد، مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه بشكل كبير. القوارب والأرصفة التي كانت مغمورة بالمياه تستقر الآن على صخور جافة. وقد أدى هذا النقص غير المعتاد في هطول الأمطار إلى جانب الخصائص الجيولوجية الموجودة إلى وضع مدمر للمنطقة.

ويشهد السكان والسكان المحليون هذا الحدث غير المسبوق بقلق. وأعرب بيير بيلود، البالغ من العمر 81 عامًا، والذي عاش بالقرب من النهر طوال حياته، عن دهشته من الجفاف الحالي، الذي قال إنه لم يحدث أبدًا تقريبًا خلال حياته. لكنه اعترف بفترات الجفاف السابقة.

في بلدة فيليرز لو لاك، جفت البحيرة التي سميت المدينة باسمها بالكامل. لقد أصبح الآن سريرًا عشبيًا يمكن للمرء أن يمشي فيه إلى سويسرا دون أن تبتل أقدامه. وعلى نحو مماثل، في بلدة ليه برينتس السويسرية، أصبح الرصيف الذي كان ينتظر المياه لفترة طويلة خاليا الآن.

يعتقد الكثيرون أن هذا الجفاف هو نتيجة للاحتباس الحراري. أعرب سيباستيان أركيدياكونا عن مخاوفه بشأن الوضع قائلاً: "سيكون من السخافة إنكار ذلك". على الرغم من أن ربط حدث مناخي معين بتغير المناخ قد يكون أمرًا صعبًا، يؤكد العلماء أن الاحتباس الحراري الناجم عن الإنسان هو المسؤول عن الظواهر الجوية المتطرفة الأكثر تواتراً وشدة.

بالإضافة إلى قلة هطول الأمطار، هناك عامل آخر ساهم في اختفاء نهر دوبس وهو تصريف مياهه إلى نهر مجاور تحت الأرض. وأوضح فنسنت فيستر، عالم الهيدروجيولوجيا في EPTB، أن تدفق مياه نهر دوبس يُفقد لصالح نهر لو بسبب اتصالهما.

إن عواقب اختفاء النهر وخيمة على صناعة السياحة المحلية. وقد تأثر مركز الرياضات المائية بالقرب من البحيرة وشركة الرحلات النهرية التي تعمل على نهر دوبس بشكل كبير. وأشار مركز الرياضات المائية إلى أن هذا هو العام الثاني على التوالي الذي تشهد فيه مثل هذه الظروف، وهي أسوأ من ذي قبل.

أجبر الانخفاض الحاد في منسوب المياه في النهر شركة الرحلات البحرية على نقل الركاب بالحافلة في اتجاه مجرى النهر إلى مضيق يسمى Bassins du Doubs، حيث توجد آخر المياه المتبقية. وعادة ما ترتفع مستويات النهر في السنوات السابقة في سبتمبر/أيلول، لكن الوضع هذا العام مثير للقلق.

وأشار قبطان شركة الرحلات النهرية إلى أنهم يفقدون كل يوم ما لا يقل عن 15 سم من الماء. وانخفض منسوب المياه بمقدار 11 مترًا عن المتوسط، وحتى الصياد يضطر إلى التنقل في المناطق الجافة التي كانت مغمورة بالمياه في السابق.

وعانت السياحة في المنطقة بشكل كبير، مع انخفاض كبير في عدد الزوار. كما توقف شلال Saut du Doubs الشهير عن التدفق في وقت مبكر من الصيف. تشكل استدامة الشركات المحلية التي تعتمد بشكل كبير على النظام البيئي للنهر مصدر قلق متزايد.

تسلط أزمة الجفاف في نهر دوبس في فرنسا الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة تغير المناخ وتطوير حلول مستدامة للتخفيف من تأثير الأحداث المناخية القاسية على المجتمعات المحلية.

مصادر:

– كبير المتنبئين في هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية سيدريك هيرتزوج

– فنسنت فيستر، عالم الهيدروجيولوجيا في EPTB