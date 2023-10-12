"حلقة النار" كسوف الشمس يبهر مراقبي السماء

سيكون كسوف الشمس "حلقة النار" مرئيًا يوم السبت، مما سيأسر مراقبي السماء عبر ولايات متعددة في الولايات المتحدة وبعض أجزاء من المكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. وتحدث هذه الظاهرة، المعروفة باسم كسوف الشمس الحلقي، عندما يكون القمر عند أو بالقرب من أبعد نقطة له عن الأرض، مما يجعله يبدو أصغر من الشمس. ونتيجة لذلك، فإن "حلقة" من ضوء الشمس تحيط بالقمر، مما يخلق التأثير الساحر لحلقة النار.

ويعد هذا الكسوف الحلقي للشمس مهمًا لأنه الأول منذ يونيو 2021 ولن يحدث مرة أخرى حتى عام 2044 في هذا الجزء من البلاد. أعربت الدكتورة كيلي كوريك، عالمة الفيزياء الفلكية ومديرة برنامج ناسا، عن سعادتها بهذا الحدث الفريد خلال مؤتمر عبر الهاتف عقد مؤخرًا. كما أبرزت أن الكسوف الكلي التالي للشمس سيحدث في أبريل 2024 ولكن سيتبعه انتظار طويل حتى الكسوف الحلقي التالي في عام 2046.

وسيكون لكسوف الشمس "حلقة النار" فترات متفاوتة تتراوح بين 1 إلى 5 دقائق، حسب موقع الرصد. سيبدأ في ولاية أوريغون في حوالي الساعة 9:13 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ وينتهي في تكساس حوالي الساعة 12:03 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ. ستتاح الفرصة لأكثر من 6.5 مليون شخص في الولايات المتحدة لمشاهدة الكسوف مباشرة، وسيكون هناك ما بين 68 إلى 70 مليون شخص إضافي على مسافة 200 ميل.

لمشاهدة الكسوف بأمان، من الضروري استخدام نظارات كسوف الشمس المعتمدة التي تتوافق مع معيار ISO 12312-2. توفر هذه النظارات الحماية اللازمة للعينين، حيث أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف يمكن أن يسبب إصابة شديدة للعين. ويجب عدم استخدام المناظير والنظارات الشمسية والكاميرات التي لا تحتوي على مرشحات شمسية لمشاهدة الكسوف، لأنها لا توفر الحماية الكافية.

بالنسبة لأولئك غير القادرين على مراقبة الكسوف شخصيًا، ستقوم ناسا ببث الحدث مباشرة في 14 أكتوبر من الساعة 11:30 صباحًا حتى 1:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة على تلفزيون ناسا، والموقع الإلكتروني للوكالة، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة. ومن المقرر أن يحدث كسوف الشمس التالي، وهو كسوف كلي للشمس، في 8 أبريل 2024.

مصادر:

– ناسا – nasa.gov

– ايه بي سي نيوز – abcnews.go.com