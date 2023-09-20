التأكيد والنفي: البحث عن المجرة الأبعد

لقد ظل العلماء منذ فترة طويلة في سعيهم للعثور على أبعد مجرة ​​​​في الكون. في الآونة الأخيرة، تم الإعلان عن مرشح مؤقت اسمه "مجرة مايسي"، مما يشير إلى أنها قد تكون موجودة في مرحلة مبكرة بشكل لا يصدق من التاريخ الكوني. ومع ذلك، كشفت المزيد من الأبحاث عن مجرة ​​أخرى، CEERS-93316، والتي بدت وكأنها أبعد من ذلك بكثير. هذه النتائج تحتاج إلى التحقق.

لتحديد المسافة وعمر هذه "المجرات الأولى" المحتملة، أجرى علماء الفلك بقيادة بابلو أرابال هارو من مختبر أبحاث علم الفلك البصري والأشعة تحت الحمراء الوطني في توكسون، أريزونا، دراسات طيفية بالتعاون مع فريق في اسكتلندا. وأكدت أبحاثهم أن مجرة ​​مايسي كانت موجودة بعد 390 مليون سنة على الأقل من الانفجار الكبير. بالإضافة إلى ذلك، فقد دحضوا التقدير الأولي للمسافة لـ CEERS-93316، ووضعوه عند انزياح أحمر أكثر واقعية قدره z~4.9، على بعد حوالي 12 مليار سنة ضوئية.

إن تأكيد وجود مجرة ​​مايسي واكتشاف CEERS-93316 يقدمان رؤى قيمة حول الكون المبكر. تبدو هذه المجرات أكثر سطوعًا من غيرها في نفس العصر، مما يشير إلى نمو سريع للمجرات في مئات الملايين من السنين الأولى بعد الانفجار الكبير، مما يتحدى النماذج الحالية لتكوين المجرات.

وللحصول على قياسات دقيقة للمسافة، أجرى الفريق البحثي دراسات طيفية للمتابعة للمجرتين. سمح لهم التحليل الطيفي بتأكيد الانزياح الأحمر العالي لمجرة مايسي ودحض التقدير السابق لـ CEERS-93316. ومن خلال مراقبة المجرات الأولى، يأمل علماء الفلك في فهم الظروف والعمليات التي أدت إلى ولادة وتطور هذه الأجسام خلال المراحل المبكرة من الكون.

يوضح هذا البحث، الذي أصبح ممكنًا بفضل تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، قوة هذا المرصد في اكتشاف المجرات ذات الانزياح الأحمر العالي. إن مهمة تلسكوب جيمس ويب الفضائي للعثور على أبعد مجرة ​​في فجر الزمن الكوني ستمكن العلماء من جمع معلومات مفصلة عن الكون المبكر. ومع كل اكتشاف، تتجاوز قدرات التلسكوب التوقعات، مما يوفر رؤى قيمة حول الخصائص الفيزيائية للمجرات في الكون المبكر.

مع استمرار تلسكوب جيمس ويب الفضائي في النظر إلى بداية الكون، يتوقع علماء الفلك المزيد من الإعلانات عن المجرات المبكرة. وفي نهاية المطاف، قد يكشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي أو خليفته عن "المجرة الأولى" بعيدة المنال، مما يكشف معلومات مهمة عن الكون بعد بضع مئات الملايين من السنين من الانفجار الكبير.

مصادر:

– التعاون مع الفريق العالمي يؤكد وينفي وجود المجرات البعيدة

– تأكيد ودحض وجود المجرات شديدة السطوع في الكون المبكر

– النظر إلى الكون المبكر: قصة تأكيد ودحض