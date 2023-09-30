لقد فتح تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) فرصًا جديدة لدراسة أجواء الكواكب الخارجية الأرضية وفهم ظروف سطحها. في حين أن الكواكب بحجم الأرض والتي تدور حول نجوم شبيهة بالشمس لا يمكن الوصول إليها حاليًا باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، فإن التلسكوبات المستقبلية ذات قدرات التصوير المباشر ستكون قادرة على مراقبتها. يعد اكتشاف البراكين النشطة على كوكب يشبه الأرض أمرًا بالغ الأهمية لأنه يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة لداخله ويساعدنا على فهم أوجه التشابه بين الأرض والزهرة.

ولدراسة ذلك، أجرى الباحثون عمليات محاكاة باستخدام نموذج مناخي لإنشاء أربعة سيناريوهات لكوكب الأرض الخارجية على مدى ثماني سنوات. وتضمنت عمليات المحاكاة هذه ثورانات بركانية كبيرة مستمرة في المقاطعات مع مخرجات متفاوتة من ثاني أكسيد الكبريت، تتراوح بين 1.8-60 جيجا طن. تم بعد ذلك استخدام بيانات الغلاف الجوي من عمليات المحاكاة هذه لنمذجة ملاحظات التصوير المباشر بين 0.2-2.0 ميكرومتر، مما أدى إلى أطياف الانعكاس لكل شهر من عمليات محاكاة الأرض الخارجية.

من خلال تحليل أطياف الانعكاس، حدد الباحثون التغيرات في حجم ميزات الامتصاص الرئيسية، مثل O3 وO2 وH2O، بالإضافة إلى التغيرات في ميل الطيف. ومن بين هذه التغييرات، وجد أن الدليل الأكثر وضوحًا والأقل غموضًا على النشاط البركاني هو التغيرات في امتصاص O3 وانحدار الطيف.

تسلط هذه الدراسة الضوء على قدرة تلسكوب جيمس ويب الفضائي والتلسكوبات المستقبلية على اكتشاف النشاط البركاني على الكواكب الخارجية. ومن خلال دراسة هذه التوقيعات البركانية، يمكن للعلماء الحصول على رؤى قيمة حول الأجزاء الداخلية لهذه الكواكب وتعزيز فهمنا للقواسم المشتركة بين الأرض والكواكب الخارجية الصخرية الأخرى.

المصدر: كولبي إم. أوستبيرج، سكوت د. جوزيويتش، ستيفن ر. كين، إريكا كوهلر، لوك د. أومان، توماس ج. فوتشيز، رافي ك. كوبارابو، جاكوب ريتشاردسون، باتريك ويلي. "البحث عن البراكين على الكواكب الخارجية باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي" (تم قبوله للنشر في AJ، 26 سبتمبر 2023) [المصدر غير مضمن في هذا الإصدار]

التعاريف:

– الكواكب الخارجية الأرضية: الكواكب المشابهة للأرض من حيث الحجم والتركيب.

– ثورانات المقاطعات النارية الكبيرة: الانفجارات البركانية الضخمة التي تطلق كميات كبيرة من الحمم البركانية والغاز.

– أطياف الانعكاس: تمثيل كمية الضوء المنعكسة عن جسم عند أطوال موجية مختلفة.

– مميزات الامتصاص: أطوال موجية محددة من الضوء يتم امتصاصها بواسطة جزيئات أو عناصر معينة.

– ثاني أكسيد الكبريت (SO2): غاز ينطلق أثناء الانفجارات البركانية، والمعروف أنه يساهم في التغيرات الجوية.

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