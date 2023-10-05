أنحف المواد يمكن أن تساعد في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري

اكتشف العلماء أن بعضًا من أنحف المواد التي تم اكتشافها على الإطلاق، والمعروفة باسم مركبات MXene وMBene، لديها القدرة على المساعدة في التخفيف من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري. وتتميز هذه المواد ثنائية الأبعاد بأسطح ذات مساحة كبيرة قادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وبالتالي تقليل تأثيره الضار على المناخ. أوضحت الأستاذة بجامعة كاليفورنيا في ريفرسايد ميهري أوزكان ومؤلفوها المشاركون إمكانات MXenes وMBenes في احتجاز ثاني أكسيد الكربون في بحث حديث نُشر في مجلة Chem. يمكن تصميم هذه المواد لالتقاط ثاني أكسيد الكربون بشكل انتقائي بسبب انتقائيتها العالية وهندسة المسافة البينية.

ازدادت الحاجة الملحة لتطوير تقنيات احتجاز الكربون مع استمرار ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يسببها الإنسان. ومن المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية في غضون العقد المقبل، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، مما سيؤدي إلى أحداث مناخية قاسية، وجفاف، وفشل المحاصيل، وزيادة الهجرة، وعدم الاستقرار السياسي. تم اكتشاف MXenes وMBenes في أوائل عام 2010 من قبل العلماء في جامعة دريكسيل. يتكون المكسين من طبقات رقيقة ذريًا من كربيدات الفلز الانتقالي، أو النتريدات، أو نيتريدات الكربون، في حين أن المبينات هي بوريدات فلز انتقالي ذات أبعاد مصنوعة من البورون.

في حين أن هذه المركبات تبدو واعدة، إلا أن هناك تحديات تقنية يجب التغلب عليها قبل أن يتم استخدامها في أجهزة احتجاز الكربون. وتشمل هذه التحديات المتعلقة بالتوليف في الإنتاج على نطاق واسع، والخلط غير الموحد، وتدرجات درجة الحرارة، ومشاكل نقل الحرارة. ومع ذلك، يمكن معالجة هذه العقبات من خلال اتباع نهج من أعلى إلى أسفل، أو توسيع نطاق أساليب الحفر الرطب أو تطوير أساليب جديدة.

وبالاشتراك مع التقنيات الحالية، مثل تلك التي طورتها شركات مثل Climework AS وMXenes وMBenes، يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في استخراج ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه بأمان على المدى الطويل. إن الخصائص الفريدة لهذه المواد تجعلها مرشحًا ممتازًا لالتقاط ثاني أكسيد الكربون، مما يوفر الأمل في مكافحة تغير المناخ.

المصدر: البروفيسورة مهري أوزكان من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد ومؤلفوها المشاركون في مجلة الكيمياء.

التعاريف:

1. مركبات MXene وMBene - أنحف المواد المكونة من طبقات رقيقة ذريًا من كربيدات الفلز الانتقالي أو النتريدات أو نيتريدات الكربون (MXenes) وبوريدات الفلز الانتقالي الأبعاد المصنوعة من البورون (MBenes).

2. تقنيات احتجاز الكربون – التقنيات المستخدمة لاستخراج ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي لتخزينه بشكل آمن وطويل الأجل.

3. هندسة المسافة بين الطبقات – عملية معالجة المسافات بين الطبقات في المواد ثنائية الأبعاد لتعزيز انتقائيتها في احتجاز ثاني أكسيد الكربون.