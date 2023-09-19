مشروع جديد يهدف إلى تسخير الهيدروجين من الصخور للحصول على طاقة نظيفة

يجري تنفيذ مشروع جديد مدته ثلاث سنوات بتمويل من مؤسسة جرانثام لحماية البيئة في جامعة كولورادو بولدر لاستكشاف إمكانية تسخير الهيدروجين من الصخور لتوفير الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم. ويهدف المشروع إلى دراسة إنتاج الهيدروجين "الجيولوجي"، الذي يتشكل عندما يمتزج الماء بالمعادن الغنية بالحديد في أعماق القشرة الأرضية.

يتمتع الهيدروجين الجيولوجي بالقدرة على أن يصبح موردًا قيمًا للطاقة المستدامة لأنه لا ينبعث منه غازات دفيئة عند حرقه، حيث يكون الماء المنتج الثانوي الوحيد. الهدف الأساسي للمشروع هو تحديد ما إذا كان من الممكن جلب رواسب الهيدروجين هذه بأمان إلى السطح بكميات كافية لتلبية الطلب العالمي على الطاقة.

وسيقوم فريق البحث، المكون من خبراء من جامعة سي يو بولدر، وجامعة كولومبيا، وجامعة ولاية مونتانا، وجامعة ساوثامبتون، والشركة الناشئة إيدن جيو باور، بإجراء تجارب في المختبر وتحت الأرض لتحفيز الأرض لإنتاج المزيد من الهيدروجين. الهدف هو تكرار النظام الطبيعي تحت السطح قدر الإمكان.

يتزايد الطلب على الهيدروجين، مما يدفع العلماء إلى استكشاف مصادر بديلة تتجاوز الطرق التقليدية. تشير الأبحاث الحديثة إلى احتمال وجود رواسب وفيرة من الهيدروجين الجيولوجي مخبأة تحت الأرض، قادرة على تلبية احتياجات البشرية من الوقود السائل لعدة قرون.

وسيتضمن المشروع حفر الآبار وحقن المياه في تكوينات الصخور الغنية بالحديد لبدء التفاعلات الكيميائية وإنتاج المزيد من الهيدروجين. كما سيتم اتخاذ تدابير لمنع البكتيريا من استهلاك الغاز المولد حديثًا.

وتحت قيادة الدكتور ألكسيس تمبلتون، الخبير في دراسة البيئات تحت السطحية، سيقوم فريق البحث بمراقبة العملية بعناية للتأكد من عدم وجود أي عواقب بيئية غير مقصودة. الهدف هو تحديد ما إذا كان الهيدروجين الجيولوجي مصدرًا صالحًا ومستدامًا للطاقة النظيفة التي يمكن إنتاجها بشكل مستمر بطريقة مسؤولة بيئيًا.

يتماشى هذا المشروع مع رؤية قسم العلوم الجيولوجية بجامعة CU Boulder للاستفادة بشكل مسؤول من الموارد الطبيعية للأرض والمساهمة في مستقبل الطاقة المستدامة للأجيال القادمة.

مصادر:

– مؤسسة جرانثام لحماية البيئة

– قسم CU بولدر للعلوم الجيولوجية

– هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية