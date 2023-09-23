كان البحث عن الكواكب الخارجية باستخدام طرق الكشف المختلفة هو محور التركيز الأساسي لعلماء الفلك في السنوات الأخيرة. واحدة من أبرز التقنيات هي القياس الفلكي، والذي يسمح بالتحديد الدقيق للمعاملات المدارية للكواكب الخارجية.

وفي دراسة جديدة أجراها دونج هونغ وو، تم فحص احتمال قيام حضارات ذكية خارج كوكب الأرض باكتشاف الكواكب في نظامنا الشمسي باستخدام القياس الفلكي. من خلال عمليات محاكاة الاسترداد بالحقن، تم التحقيق في إمكانية اكتشاف الكواكب العملاقة الأربعة في نظامنا الشمسي في ظل خطوط أساس مختلفة للرصد وأخطاء المراقبة.

تشير نتائج الدراسة إلى أنه إذا قامت كائنات ذكية خارج كوكب الأرض بمراقبة نظامنا الشمسي لمدة لا تقل عن 90 عامًا مع نسبة إشارة إلى الضوضاء تتجاوز 1، فيمكنها اكتشاف وتوصيف جميع الكواكب العملاقة الأربعة. بالنسبة للكواكب الفردية مثل المشتري وزحل ونبتون، فإن خط الأساس الذي يتجاوز نصف فتراتها المدارية ضروري للكشف. من ناحية أخرى، يتطلب أورانوس خطًا أساسيًا أطول للمراقبة نظرًا لأن فترة مداره تبلغ نصف فترة مدار نبتون تقريبًا.

علاوة على ذلك، إذا كانت دقة القياس الفلكي تساوي أو تزيد عن 10 ميكروا، فإن أكثر من 8,700 نجم ضمن 30 فرسخًا فلكيًا من نظامنا الشمسي لديها القدرة على اكتشاف الكواكب الأربعة العملاقة في غضون 100 عام. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الدراسة أن أكثر من 300 نجم ضمن 10 فرسخ فلكي من نظامنا الشمسي يمكن أن يكتشف أرضنا إذا حققوا دقة فلكية تبلغ 0.3 ميكرومتر.

يسلط هذا البحث الضوء على إمكانية اكتشاف الكواكب الخارجية باستخدام القياسات الفلكية، ويسلط الضوء على إمكانية قيام الحضارات خارج كوكب الأرض باكتشاف وتوصيف الكواكب في نظامنا الشمسي. مع تحسن التكنولوجيا وطرق المراقبة، يستمر فهمنا للكواكب الخارجية وإمكانية وجود حياة ذكية أخرى في الكون في التوسع.

مصادر:

- وو، دونغ هونغ. "إمكانية اكتشاف الكواكب الخارجية باستخدام القياس الفلكي." البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية.

– الفلكية ph.EP