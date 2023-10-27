أبطال العلوم المجهولون: التعرف على النساء وراء الاكتشافات العظيمة

تخيل عالماً تحتفي فيه كتب التاريخ العلمي بمساهمات النساء إلى جانب نظرائهن من الرجال. تصور تاريخًا يصور بدقة الدور المحوري الذي تلعبه العالمات في تشكيل فهمنا للكون. لسوء الحظ، هذا بعيد عن الواقع.

مخبأة في صفحات التاريخ، تم التغاضي عن عدد لا يحصى من العقول اللامعة، حيث نسبت اكتشافاتهم الرائدة للآخرين. أحد الأمثلة على ذلك هو قصة الدكتورة ليز مايتنر، عالمة الفيزياء اليهودية الاستثنائية التي وضعت أعمالها الأساس لتطوير القنبلة الذرية.

في ثلاثينيات القرن العشرين، كانت مايتنر وشريكها أوتو هان في طليعة أبحاث الفيزياء النووية في معهد القيصر فيلهلم المرموق في برلين. وقد أوصلتهم شراكتهم إلى حافة اكتشاف رائد: الانشطار النووي. ومع ذلك، عندما ضمت ألمانيا النمسا في عام 1930، اتخذت حياة مايتنر منعطفًا خطيرًا.

اضطرت مايتنر إلى الفرار من برلين هربًا من براثن النازيين، ووجدت نفسها مجردة من الامتيازات والحماية. وعلى الرغم من التحديات الهائلة، تمكنت من مواصلة التعاون مع هان عن بعد. وكانت مايتنر هي التي قامت بتحليل نتائج تجاربها وصاغت مصطلح "الانشطار النووي". ومن الغريب أن هان هو من نشر الورقة البحثية، ونسب إليه الفضل وحده في هذا الاكتشاف، وحافظ على عدم الكشف عن هويته لمايتنر.

وحتى بعد الحرب، ظلت مساهمات مايتنر غير معترف بها. حصل هان على جائزة نوبل لاكتشافه الانشطار النووي، بينما لم يُذكر اسم مايتنر مطلقًا. إن فشل لجنة نوبل في الاعتراف بإنجازاتها يعكس قضية نظامية أوسع تتمثل في تجاهل مساهمات المرأة في العلوم.

يمتد هذا النمط من المحو إلى ما هو أبعد من مايتنر. واجهت روزاليند فرانكلين، وهي عالمة لامعة، ظروفًا مماثلة عندما شارك زميلها أبحاثها بشكل غير صحيح، مما أدى إلى اكتشاف بنية الحلزون المزدوج للحمض النووي والتي تُنسب إلى الآخرين. تحملت الدكتورة كاتي كاريكو، المعروفة باسم "أم الحمض النووي الريبوزي المرسال"، سنوات من الرفض وخفض الرتبة وحتى التخريب قبل أن تحصل أخيرًا على التقدير الذي تستحقه بجائزة نوبل.

لقد حان الوقت لتصحيح هذا الظلم التاريخي وتسليط الضوء على النساء المتميزات اللاتي شكلن عالمنا من خلال مساهماتهن العلمية. قصصهم تستحق أن تروى، وأن يحتفل بها، وأن تدرج في مناهجنا التعليمية.

ومن خلال الاعتراف بالعمل الذي لا يقدر بثمن الذي تقوم به نساء مثل مايتنر، وفرانكلين، وكاريكو، وعدد لا يحصى من الآخرين، فإننا نمهد الطريق للأجيال القادمة من العالمات الطموحات. دعونا نمنح الفضل في حقه ونكرم أبطال العلم المجهولين الذين تحدوا الصعاب لتقديم مساهمات عميقة في فهمنا للكون.

أسئلة وأجوبة:

س: لماذا تم التغاضي عن مساهمات هؤلاء النساء؟

ج: يمكن أن يُعزى المحو التاريخي لمساهمات المرأة في العلوم إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك التحيز على أساس الجنس، والأعراف المجتمعية، والمؤسسة العلمية الأبوية التي رفضت إنجازاتهن.

سؤال: كيف يمكننا ضمان الاعتراف بمساهمات المرأة؟

ج: من الضروري تعزيز المساواة بين الجنسين في مؤسسات البحث العلمي، وتوفير فرص متساوية للمرأة في جميع المجالات العلمية، وإبراز إنجازاتها في التعليم والخطاب العام والاحتفال بها.

س: ما هو تأثير محو المرأة من التاريخ العلمي؟

ج: إن محو المرأة من التاريخ العلمي لا يؤدي إلى إدامة عدم المساواة بين الجنسين فحسب، بل يحرم أجيال المستقبل من القدوة، مما يعيق التقدم والابتكار. يعد الاعتراف بمساهمات المرأة والاحتفال بها أمرًا ضروريًا لتعزيز الشمولية وإلهام أجيال المستقبل من العلماء.