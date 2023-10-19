دش نيزك Orionids: حدث سماوي مذهل

سيصل زخة شهب الجباريات، التي تعتبر واحدة من أكثر الأحداث المذهلة لهذا العام، إلى ذروتها في نهاية هذا الأسبوع، مما يوفر لعشاق علم الفلك فرصة لمشاهدة هذه الظاهرة الساحرة. يحدث هذا المشهد الكوني السنوي في منتصف شهر أكتوبر عندما تمر الأرض عبر الغبار والجزيئات التي خلفها مذنب هالي.

تعتبرها وكالة ناسا أجمل زخات الشهب، وغالبًا ما تخلق الجباريات وهم النجوم المتساقطة لأنها تترك وراءها آثارًا مضيئة. يمكن لهذه النيازك أيضًا إنتاج كرات نارية، وهي نيازك لامعة بشكل استثنائي يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

ووفقا لجمعية النيازك الأمريكية، من المتوقع أن تتمتع الجباريات هذا العام بقوة متوسطة، بمتوسط ​​15-20 نيزكًا في الساعة. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أنه في السنوات الأخيرة، شهد بعض المراقبين عددًا أكبر بكثير من الشهب.

ستبقى الجباريات مرئية حتى 22 نوفمبر، متداخلة مع شهب طوريات الشمالية، والتي ستصل إلى ذروتها في 11 نوفمبر – 12 نوفمبر.

لمشاهدة أوريونيدس في كامل مجدها، يُنصح مراقبو النجوم بالنظر إلى السماء خلال ساعات ما قبل الفجر في 21 و22 أكتوبر. أفضل وقت للمشاهدة هو بعد منتصف الليل وقبل الفجر مباشرة. يوصى بإيجاد منطقة مفتوحة بعيدًا عن أضواء المدينة للحصول على تجربة مثالية. ستوفر السماء المظلمة بدون إضاءة القمر أفضل الظروف لمراقبة الدش.

على عكس الظواهر السماوية الأخرى، يمكن ملاحظة الجباريات دون أي معدات خاصة. ما عليك سوى السماح لعينيك بالتأقلم مع الظلام من خلال قضاء 30 دقيقة على الأقل في الخارج قبل بدء العرض. لمشاهدة وابل الشهب بشكل مريح، استلق على كرسي مستلق ووجه نظرك إلى منتصف الطريق نحو السماء. عادةً ما يحتوي النصف السفلي من السماء على أكبر عدد من الشهب، ما لم يكن الأفق مضاءً بشكل ساطع.

تعتبر السماء الصافية ضرورية لتحقيق الرؤية المثلى، وهذا العام، سيتم إضاءة القمر بنسبة 37٪ خلال Orionids، مما يعزز التجربة الشاملة إذا كانت الظروف مواتية.

استعد لتكون مفتونًا بالعرض السماوي لدش نيزك Orionids. عندما تنظر إلى السماء ليلاً، تذكر عجائب الكون المذهلة.

التعاريف:

- الجباريات: وابل شهابي يحدث سنويًا في منتصف شهر أكتوبر أثناء مرور الأرض عبر الحطام الذي خلفه مذنب هالي.

- مذنب هالي: مذنب دوري شهير يدور حول الشمس مرة كل 76 سنة تقريباً.

- الكرات النارية: شهب لامعة تترك أثراً من الضوء، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة.

– التوريات الشمالية: زخة شهب أخرى تتداخل مع الجباريات، تصل إلى ذروتها في 11 – 12 نوفمبر.

مصادر:

- ناسا

– جمعية النيزك الأمريكية

– سماء الأرض

– موقع الفضاء.كوم