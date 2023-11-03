علماء الحفريات يكتشفون اكتشافًا رائدًا: أقدم موقع دفن معروف

حقق علماء الحفريات في جنوب أفريقيا تقدما مذهلا في مجال التطور البشري. لقد اكتشفوا مؤخرًا أقدم موقع دفن تم اكتشافه على الإطلاق، مما يشكل تحديًا للمعتقدات السائدة منذ فترة طويلة حول قدرات أسلافنا القدماء. بقيادة عالم الحفريات الشهير لي بيرجر، توصل فريق من الباحثين إلى هذا الاكتشاف الرائع داخل مهد البشرية، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو بالقرب من جوهانسبرج.

ويحتوي موقع الدفن على بقايا إنسان ناليدي، وهو نوع صغير الأدمغة يعتقد أنه غير قادر على السلوك المعقد. في السابق، كان يُعتقد عمومًا أن الأنشطة المعقدة، مثل دفن الموتى، لم تكن ممكنة إلا مع نمو أدمغة أكبر. ومع ذلك، فإن هذه المدافن القديمة، التي يعود تاريخها إلى ما لا يقل عن 200,000 قبل الميلاد، تسبق أي دليل معروف على دفن الإنسان العاقل بما لا يقل عن 100,000 سنة.

يتحدى هذا الاكتشاف فهمنا للتطور البشري من خلال الإشارة إلى أن الممارسات الجنائزية لم تقتصر على الإنسان العاقل أو الأنواع ذات أحجام الدماغ الكبيرة. يثبت الإنسان ناليدي، الذي يمتلك دماغًا بحجم البرتقالة تقريبًا، أن مسارنا التطوري لم يكن تقدمًا خطيًا. يبلغ طول هذا النوع البدائي 1.5 مترًا، وكانت أصابع يديه وقدميه منحنية، وأيديه تستخدم الأدوات، وأقدامه مناسبة تمامًا للمشي.

يقدم موقع الدفن، الواقع في نظام كهف "النجم الصاعد"، دليلا إضافيا على السلوك العاطفي والمعرفي المعقد الذي أظهره هومو ناليدي. وتم العثور على حفر محفورة عمدا، مما يشير إلى أن الجثث دفنت عمدا. تم اكتشاف ما لا يقل عن خمسة أفراد في هذه المدافن ذات الشكل البيضاوي.

وبالإضافة إلى موقع الدفن، تم العثور على نقوش تشبه الأشكال الهندسية على الأسطح الملساء لعمود الكهف القريب. تشير هذه العلامات إلى أن هومو ناليدي ربما شارك في ممارسات رمزية، مما يتحدى فكرة أن البشر هم مبتكرو مثل هذه السلوكيات.

هذا الاكتشاف الرائد الذي قام به بيرغر وفريقه يغير فهمنا للتطور البشري. ويشير إلى أن ممارسات الدفن، وصنع المعنى، وحتى الفن لها تاريخ أكثر تعقيدًا وغير بشري مما كان يُعتقد سابقًا. وقد حظيت هذه النتائج بالثناء والترقب من المجتمع العلمي، وستحدث بلا شك ثورة في معرفتنا بأسلافنا القدماء.

الأسئلةالشائعة

س: ما أهمية الاكتشاف؟

ج: إن اكتشاف أقدم موقع دفن يتحدى المعتقدات السابقة حول قدرات أسلافنا القدماء ويوفر نظرة ثاقبة للسلوكيات المعقدة لإنسان ناليدي.

س: كم عمر المدافن؟

ج: يعود تاريخ المدافن إلى ما لا يقل عن 200,000 قبل الميلاد، مما يجعلها أقدم المدافن المعروفة في سجل أشباه البشر.

س: ما هي الأنواع التي تم العثور على البقايا فيها؟

ج: البقايا تنتمي إلى Homo naledi، وهو نوع يعيش في نقطة التقاطع بين القرود والإنسان الحديث، والمعروف بحجم دماغه الصغير وخصائصه الجسدية الفريدة.

س: هل تشير النتائج إلى أن البشر لم يخترعوا ممارسات رمزية؟

ج: نعم، يتحدى هذا الاكتشاف فكرة أن البشر هم المبدعون الحصريون للممارسات الرمزية، حيث عرض هومو ناليدي أدلة على مثل هذه السلوكيات.

س: كيف سيؤثر هذا الاكتشاف على فهمنا للتطور البشري؟

ج: ستحدث النتائج ثورة في فهمنا للتطور البشري من خلال إظهار أن الأنشطة المعقدة، مثل ممارسات الدفن، لها تاريخ أكثر تعقيدًا وغير بشري.