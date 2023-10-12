تهديد العواصف الشمسية: دعوة لأنظمة التنبؤ المتقدمة

ضربت عاصفة شمسية عملاقة الأرض، مما أحدث تأثيرات واسعة النطاق وسلط الضوء على الحاجة إلى أنظمة تنبؤ متقدمة. وفي حين أن احتمالات حدوث مثل هذه العاصفة في أي عام تكون منخفضة، إلا أن الخبراء يتفقون على أنها مسألة وقت فقط قبل وقوع حدث كارثي. وللاستعداد لهذا التهديد، تتعاون الوكالات الحكومية والعلماء في جميع أنحاء العالم لتطوير أساليب التنبؤ، ويدعو العديد منهم إلى دمج الذكاء الاصطناعي.

يُطلق على أخطر أنواع العواصف الشمسية اسم الانبعاث الكتلي الإكليلي (CME)، والذي يتضمن طرد الجسيمات المشحونة من الغلاف الجوي للشمس بسرعات عالية. وتحدث هذه العواصف بشكل متكرر، لكن تأثيرها على الأرض يعتمد على عوامل مختلفة، بما في ذلك حالة المجال المغناطيسي لكوكبنا. عندما يصطدم الانبعاث الإكليلي بالأرض، فإنه يمكن أن يحفز تيارات كبيرة في خطوط الكهرباء ويلحق الضرر بشبكة الطاقة والبنية التحتية الإلكترونية.

يمكن أن تشكل العواصف الشمسية أيضًا مخاطر على كابلات الألياف الضوئية تحت البحر المستخدمة لنقل بيانات الإنترنت والأقمار الصناعية في مدارات أعلى. يمكن أن تؤدي الأضرار الناجمة عن هذه العواصف إلى تعطيل الاتصال بالإنترنت وتعطيل أنظمة الأقمار الصناعية المهمة مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). وفي بعض الحالات، يمكن أن تتسبب العواصف الشمسية في اصطدام الأقمار الصناعية الموجودة في مدارات منخفضة بالسطح.

تاريخيًا، أحدثت العواصف الشمسية دمارًا كبيرًا على الأرض. تسبب حدث كارينغتون الأسطوري في عام 1859 في ظهور الشفق القطبي جنوبًا حتى منطقة البحر الكاريبي وأدى إلى اضطرابات في شبكات التلغراف. وفي حين تختلف التقديرات بشأن تواتر العواصف الشمسية الكبيرة، فإنها تشكل تهديدا كبيرا لبنيتنا التحتية. على سبيل المثال، أدت عاصفة شمسية في عام 1989 إلى انقطاع التيار الكهربائي في كيبيك لمدة تسع ساعات.

ومع دخول الشمس فترة ذروة النشاط، يحذر العلماء من أننا مقبلون على موسم العواصف الشمسية. ومع ذلك، فإن أنظمة الإنذار الحالية لدينا لا توفر سوى بضع ساعات، أو حتى دقائق، قبل حدوث عاصفة شمسية كبرى. ولمعالجة هذا القيد، يعمل الخبراء على تطوير أنظمة تنبؤ متقدمة يمكنها توفير أوقات تحذير أكثر شمولاً. ويعتبر الذكاء الاصطناعي عنصرا حاسما في هذا المسعى.

ومع استمرارنا في الاعتماد بشكل كبير على الأجهزة الإلكترونية والبنية التحتية، فمن الضروري أن نكون مستعدين لتأثيرات العواصف الشمسية. ومن خلال الاستثمار في أنظمة التنبؤ المتقدمة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يمكننا تحسين قدرتنا على التخفيف من آثار العواصف الشمسية المستقبلية.

مصادر:

– إيان كوهين، كبير العلماء في مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية

– ديلوريس نيب، أستاذ بجامعة كولورادو، بولدر

– وزارة الدفاع الأمريكية