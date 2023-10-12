ندوة جائزة NESAS وSAS Lester W. Strock تحتفل بالكيمياء الطيفية الذرية التحليلية

انعقدت ندوة جائزة NESAS وSAS Lester W. Strock في 11 أكتوبر 2023، لتكريم مساهمات البروفيسور ماريا مونتيس بايون في مجال الكيمياء الطيفية الذرية التحليلية. وقد تم خلال الندوة، التي عقدت في Room Cascade 1، تكريم العمل المتميز للبروفيسور مونتيس بايون ومنحه جائزة ليستر دبليو ستروك. تُكرّم الجائزة، التي قدمها قسم نيو إنجلاند التابع لجمعية التحليل الطيفي التطبيقي، الأبحاث والتطبيقات المهمة في مجال الكيمياء الطيفية الذرية التحليلية في مجالات علوم الأرض أو علوم الحياة أو العلوم النجمية والكونية. بالإضافة إلى ميدالية خاصة، حصلت البروفيسورة مونتيس بايون على تكريم لإنجازاتها.

بدأت الندوة بعرض يورج بيتمر من جامعة أوفييدو لعمله بعنوان "استعراض شخصي لتحليل الأجسام الصغيرة: الجسيمات النانوية والخلايا الفردية". وناقش تطور أبحاث مختبره في تحليل الأجسام الصغيرة، وخاصة الجسيمات النانوية والخلايا الفردية، باستخدام قياس الطيف الكتلي للبلازما المقترن حثيًا (ICP-MS). استعرض العرض اكتشاف الجسيمات النانوية الأصغر من 10 نانومتر وتطبيقاتها في أنظمة الجسيمات المختلفة والجسيمات النانوية الحيوية.

بعد ذلك، قدم ديتليف غونتر من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ "استكشاف بلازما النيتروجين لتحليل الهباء الجوي المولد بالليزر". ركز حديثه على استكشاف بلازما النيتروجين كغاز حامل لقياس طيف الكتلة البلازمية المقترنة حثيًا بالليزر (LA-ICP-MS) وقدم رؤى حول مجموعات مختلفة من الغازات الحاملة وتوزيعات حجم الجسيمات. قام غونتر بتحليل فوائد وعيوب استخدام بلازما النيتروجين في هذا السياق.

قدم ستيفن راي من جامعة ولاية نيويورك بوفالو عرضًا تقديميًا بعنوان "التأين والكيمياء باستخدام الميكروويف لتحليل قياس الطيف الكتلي". وشدد على أهمية مصادر التأين في قياس الطيف الكتلي وسلط الضوء على دور طاقة الموجات الدقيقة في تعديل ظروف التأين لمصادر التأين الذرية والجزيئية. عرض العرض أمثلة على الكيمياء المضمنة بالموجات الدقيقة وتطبيقاتها المحتملة في قياس الطيف الكتلي، ومقارنة هذه التقنيات باستراتيجيات التأين التقليدية.

ناقش راكيل غونزاليس دي فيغا من جامعة غراتس "تحليل العناصر غير التقليدية عبر ICP-MS: استهداف الكربون والفلور". قدمت عرضها منهجيات مبتكرة لتحليل العناصر الصعبة تقليديًا مثل الكربون والفلور باستخدام قياس طيف الكتلة البلازمية المقترن حثيًا (ICP-MS). أظهر De Vega تقنيات معدلة وجديدة لتحديد هذه العناصر في مصفوفات مختلفة.

واختتم جوريس ميجا من المجلس القومي للبحوث الندوة بعرض تقديمي حول "دور تحليل البيانات في الكيمياء التحليلية". وسلط ميا الضوء على أهمية تحليل البيانات في الكيمياء التحليلية وتطورها منذ الأيام الأولى للكيمياء التجريبية. وقدم أمثلة على كيفية مساهمة ممارسات تحليل البيانات في إجراء قياسات أكثر موثوقية في الكيمياء التحليلية الحديثة.

قدمت ندوة جائزة NESAS وSAS Lester W. Strock استكشافًا شاملاً للكيمياء الطيفية الذرية التحليلية. وقد شارك باحثون بارزون في مجال التحليل الطيفي الذري أعمالهم، وكان هذا الحدث بمثابة منصة للتعاون بين العلماء وعلماء الرياضيات والإحصائيين في السعي لتحقيق الدقة والابتكار في التحليل الطيفي الذري.

المصادر: قسم نيو إنجلاند في جمعية التحليل الطيفي التطبيقي، ScixConference.org