النقط الغامضة في أعماق عباءة الأرض: أدلة على تصادم قديم

لقد انبهر العلماء منذ فترة طويلة بالكتل الكبيرة والكثيفة من المواد المدفونة في أعماق الأرض. تقع هذه الحالات الشاذة التي يبلغ حجمها حجم قارة على عمق 2,900 كيلومتر تقريبًا، وقد حيرت الباحثين لأكثر من عقد من الزمن. ومع ذلك، فإن دراسة جديدة نشرت في مجلة Nature قد تسلط الضوء على هذا اللغز، وتقترح فرضية مثيرة للاهتمام يمكن أن تحل اللغز.

ووفقا للبحث، يمكن أن تكون هذه النقط الضخمة بقايا كوكب اصطدم بالأرض خلال المراحل الأولى للنظام الشمسي. ويعتقد أنه عندما اصطدم هذا الكوكب الافتراضي بعالمنا، أدى إلى توليد وابل من الحطام الذي تجمع في النهاية ليشكل القمر.

إن نظرية اصطدام الكواكب ليست جديدة؛ وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن جسمًا بحجم الكوكب، يُعرف باسم ثيا، اصطدم بالأرض منذ حوالي 4.5 مليار سنة. ومع ذلك، فإن الأبحاث الأخيرة التي أجراها علماء من الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة تقدم أدلة دامغة تدعم فكرة أن قطعًا من مادة ثيا انتهى بها الأمر داخل عباءة الأرض.

وباستخدام المحاكاة الحاسوبية للتأثير الهائل وتيارات الحمل الحراري داخل الأرض، أجرى الباحثون دراسة مفصلة لمزيد من التحقيق في هذا الاحتمال المثير للاهتمام. ومن خلال التصوير السيزمي والتحليل الجيولوجي، اكتشفوا منطقتين ضخمتين منخفضتي السرعة (LLVPs) في الوشاح السفلي، مما يشير إلى وجود مادة متميزة تركيبيًا مقارنة بالوشاح المحيط.

وخلافًا للافتراضات السابقة بأن الاصطدام العملاق قد أدى إلى تجانس التركيبة المبكرة للأرض، يقترح الباحثون أن هذه LLVPs هي في الواقع بقايا من مادة عباءة ثيا التي تمكنت من النجاة من حدث تشكيل القمر. يتحدى هذا الاكتشاف المفاهيم التقليدية ويقترح أن تأثير تكوين القمر كان حافزًا للتطور الجيولوجي للأرض على مدار الـ 4.5 مليار سنة الماضية.

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم أصل وطبيعة هذه النقط بشكل كامل، فإن هذه الدراسة تفتح آفاقًا جديدة لدراسة الماضي القديم للأرض وتقدم منظورًا جديدًا للعمليات التي شكلت كوكبنا.

أسئلة وأجوبة

ما هي النقط الكبيرة والكثيفة من المواد الموجودة تحت عباءة الأرض؟

إن النقط الكبيرة الكثيفة من المواد، والمعروفة باسم المقاطعات الكبيرة منخفضة السرعة (LLVPs)، عبارة عن شذوذات بحجم القارة مدفونة عميقًا تحت عباءة الأرض.

ما هو أصل هذه النقط؟

ووفقا لدراسة حديثة، قد تكون هذه النقط من بقايا كوكب ثيا، الذي اصطدم بالأرض في النظام الشمسي المبكر.

كيف تشكل القمر؟

وتشير النظرية إلى أنه عندما اصطدم ثيا بالأرض، أنتج وابلًا من الحطام الذي شكل القمر في النهاية.

ماذا كشفت الأبحاث الأخيرة عن النقط؟

يقترح البحث الذي أجراه علماء من الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن LLVPs هي بقايا من مادة عباءة ثيا التي نجت من تأثير تشكيل القمر.

ما هي الآثار المترتبة على ذلك لفهم التطور الجيولوجي للأرض؟

وخلافًا للافتراضات السابقة، تشير الدراسة إلى أن تأثير تشكل القمر كان مسؤولاً عن عدم تجانس وشاح الأرض المبكر، مما يمثل نقطة البداية للتطور الجيولوجي للكوكب على مدى مليارات السنين.