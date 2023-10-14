يأمل علماء الفلك أن يحل المرصد الجديد ألغاز الطاقة المظلمة والمادة المظلمة

ويأمل العلماء أن يقدم مرصد فيرا سي روبين القادم، والذي من المقرر أن يبدأ عملياته في عام 2025، رؤى مهمة حول طبيعة الطاقة المظلمة والمادة المظلمة. هذه المكونات الغامضة، التي تشكل غالبية محتوى الطاقة والمادة في الكون، حيرت الباحثين لفترة طويلة بسبب طبيعتها المراوغة.

سيقوم المرصد، الواقع على قمة El Peñón في جبل Cerro Pachón في تشيلي، بإجراء مسح تراث المكان والزمان (LSST)، ومراقبة السماء الجنوبية المرئية بأكملها كل بضع ليالٍ على مدار عقد من الزمن. سيلتقط هذا المسح الطموح ما يصل إلى 1000 صورة للسماء كل ليلة، مما يسمح للعلماء بدراسة الكون بتفاصيل غير مسبوقة.

أحد الأهداف الأساسية لمرصد روبن هو رسم خريطة لتوزيع المادة المظلمة من خلال دراسة كيفية تشويهها لصور المجرات البعيدة. تسبب الشبكة الكونية واسعة النطاق للمادة المظلمة تأثير عدسة الجاذبية، والذي يمكن استخدامه لتتبع وجودها وفهم خصائصها بشكل أفضل. وهذا سيوفر نظرة ثاقبة لتشكيل وبنية الكون.

بالإضافة إلى ذلك، سيسلط المرصد الضوء على دور الطاقة المظلمة المسؤولة عن التوسع المتسارع للكون. ومن خلال مراقبة المجرات وأنماط تجمعاتها، يأمل العلماء في فك رموز التفاعل المعقد بين المادة المظلمة والطاقة المظلمة وكيفية تشكيل الكون.

تمثل المادة المظلمة والطاقة المظلمة تحديًا للدراسة لأنها لا تتفاعل مع الضوء وتكون غير مرئية بشكل أساسي. لا يمكن استنتاج المادة المظلمة إلا من خلال تأثيرات الجاذبية على المادة المرئية، بينما تتفاعل الطاقة المظلمة مع نسيج المكان والزمان. إن رسم الخرائط الدقيقة للشبكة الكونية باستخدام عدسة الجاذبية سيمكن علماء الفلك من فهم هذه الظواهر الغامضة بشكل أفضل.

يمثل مرصد Vera C. Rubin قفزة كبيرة إلى الأمام في فهمنا للكون المظلم. ومن خلال كشف أسرار الطاقة المظلمة والمادة المظلمة، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق للطبيعة الأساسية للكون.

مصادر:

– مرصد روبين : https://www.lsst.org/

– مسح الطاقة المظلمة: https://www.darkenergysurvey.org/

- مجلة ساينتفيك أمريكان: https://www.scientificamerican.com/article/mapping-the-cosmic-web-in-vivid-detail/