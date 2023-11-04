ناسا AEPS: الدفع الكهربائي الرائد لاستكشاف الفضاء السحيق

اختتمت وكالة ناسا وشركة الفضاء Aerojet Rocketdyne مؤخرًا اختبارات التأهيل الناجحة لنظام الدفع الكهربائي المتقدم (AEPS)، مما يمثل إنجازًا كبيرًا في تطوير الدفع الكهربائي للمهام الفضائية طويلة المدى. بفضل إنتاج طاقة يبلغ 12 كيلووات، يعد نظام AEPS أقوى نظام دفع كهربائي متاح اليوم، متجاوزًا بشكل كبير النماذج الحالية التي تستخدم حوالي 4.5 كيلووات.

على عكس الدفع الكيميائي التقليدي، الذي يعتمد على الوقود الدفعي السائل لدفعات قصيرة من الطاقة، يستخدم نظام AEPS غاز الزينون المتأين لإنتاج عمود عادم أزرق مستمر. توفر هذه الطريقة، المعروفة باسم الدفع الأيوني، كفاءة أكبر في استهلاك الوقود، مما يجعلها مثالية للمهام الفضائية الممتدة. من حيث الطاقة، فإن مخرجات AEPS البالغة 12 كيلووات تعادل تلك اللازمة لتشغيل أكثر من 1,330 مصباح إضاءة LED.

تتضمن رؤية ناسا دمج AEPS في محطة Gateway الفضائية القادمة، المقرر إطلاقها في عام 2025. وتتضمن الخطة تركيب ثلاثة محركات دفع AEPS على عنصر الطاقة والدفع بالمحطة، المسؤولة عن العديد من الوظائف الحيوية مثل صيانة المدار حول القمر، والرحلات عالية السرعة. الاتصالات مع الأرض، وتزويد المحطة بأكملها بالطاقة. ستلعب البوابة أيضًا دورًا محوريًا في دعم مهمات Artemis الطموحة إلى القطب الجنوبي للقمر.

أثارت اختبارات التأهيل الناجحة الإثارة حول الآفاق المستقبلية لـ AEPS. أعرب روهيت شاستري، المهندس الرئيسي في AEPS، عن شغفه بقدرات تمكين المهمة التي قد توفرها هذه التكنولوجيا المتقدمة. في حين تظل البوابة هي محور التركيز الأساسي لنشر AEPS، فإن إمكانات المحرك تمتد إلى الاستخدام المحتمل في مهمات الفضاء السحيق أيضًا.

ومن الجدير بالذكر أن AEPS ينتمي إلى عائلة محركات الدفع الكهربائية الشمسية. ومع ذلك، يعتبر الدفع الكهربائي النووي (NEP) بمثابة نوع بديل من الدفع الكهربائي، وذلك باستخدام مفاعل نووي لتوليد الدفع بدلاً من الطاقة الشمسية. على الرغم من أن AEPS يتصدر حاليًا المجموعة باعتباره أقوى نظام دفع كهربائي، فقد استخدمت ناسا سابقًا الدفع الأيوني في مهمة Dawn، لاستكشاف الكويكبات Ceres وVesta. علاوة على ذلك، تستخدم مهمة Psyche التي تم إطلاقها مؤخرًا الدفع الكهربائي الشمسي في رحلتها الواسعة إلى الكويكب 16 Psyche.

يعد مستقبل أنظمة الدفع الكهربائي بالتطورات المستمرة، ولكن الوقت وحده هو الذي سيكشف المدى الكامل لإمكاناتها. وبينما ننتظر بفارغ الصبر الاكتشافات والمعالم الجديدة في استكشاف الفضاء، دعونا نواصل احتضان روح البحث العلمي ونبقي أنظارنا مثبتة على النجوم.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو الدفع الكهربائي؟

الدفع الكهربائي هو نظام دفع يستخدم الطاقة الكهربائية لتسريع جزيئات الوقود وتوليد الدفع في الفضاء. فهو يوفر مدة أطول وكفاءة أكبر في استهلاك الوقود مقارنة بالدفع الكيميائي التقليدي.

ما هو الدفع الأيوني؟

الدفع الأيوني، المعروف أيضًا باسم الدفع الكهربائي، هو نوع من الدفع الكهربائي الذي يستخدم الغاز المتأين كوقود لتوليد الدفع. يخلق الغاز المتأين مجالًا كهربائيًا يعمل على تسريع الجسيمات المشحونة، مما يؤدي إلى الدفع.

ما هي مزايا الدفع الكهربائي؟

توفر أنظمة الدفع الكهربائية، مثل AEPS، كفاءة أعلى في استهلاك الوقود، ومدة أطول، وقدرة أكبر مقارنة بالدفع الكيميائي التقليدي. تعتبر هذه الأنظمة مثالية للمهام الفضائية طويلة المدى وتمكن المركبات الفضائية من السفر لمسافات أبعد وبسرعة أكبر.

كيف سيتم استخدام AEPS في محطة Gateway الفضائية التابعة لناسا؟

سيتم تركيب AEPS على عنصر الطاقة والدفع في محطة Gateway الفضائية التابعة لناسا. سيوفر الطاقة، ويحافظ على مدار المحطة حول القمر، ويتيح اتصالات عالية السرعة مع الأرض. سيكون AEPS فعالاً في دعم مهام Artemis التابعة لناسا إلى القطب الجنوبي للقمر.

هل يمكن استخدام الدفع الكهربائي في مهمات الفضاء السحيق؟

نعم، أنظمة الدفع الكهربائية مثل AEPS لديها القدرة على استخدامها في مهمات الفضاء السحيق. إن كفاءة هذه الأنظمة وقوتها تجعلها مناسبة لمهمات ممتدة خارج القمر، مما يوفر فرصًا للاستكشاف والبحث العلمي في الفضاء الخارجي.