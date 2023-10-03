استكشاف العصور المظلمة الكونية: تجربة التلسكوب القمري

أصبح احتمال وضع التلسكوبات على الجانب البعيد من القمر، محميًا من التداخل الذي تسببه الأرض، سببًا مقنعًا لاستئناف المهام القمرية. ومع ذلك، فإن نطاق درجات الحرارة القصوى على القمر، والذي يتقلب من -175 درجة مئوية (-280 درجة فهرنهايت) إلى 140 درجة مئوية (280 درجة فهرنهايت)، أثار مخاوف بشأن بقاء الأدوات العلمية. ولمواجهة هذه التحديات، تهدف تجربة LuSEE-Night إلى نشر تلسكوب راديوي صغير على سطح القمر لاختبار مرونته.

أدى التداخل المتزايد الناجم عن الوهج السماوي والأقمار الصناعية إلى جعل البحث البصري صعبًا من مواقع عديدة حول العالم. وحتى التلسكوبات الموجودة على قمم الجبال ليست محصنة ضد هذه الاضطرابات. من ناحية أخرى، تواجه التلسكوبات الراديوية تحديات مثل تجنب التداخل من محطات FM وأفران الميكروويف المحلية. كان وضع التلسكوبات في الفضاء حلاً جزئيًا، كما يتضح من تلسكوب هابل الفضائي وتلسكوب جيمس ويب الفضائي القادم (JWST). ومع ذلك، فإن التقاط أطوال موجية أطول يتطلب أطباقًا كبيرة، وهو ما يمكن تسهيله من خلال منصة القمر المستقرة وبيئة القمر الخالية من التداخل.

من شأن التلسكوب الراديوي القمري أن يتيح دراسة العديد من المشكلات التي لا تستطيع الأدوات الحالية معالجتها بفعالية. سيكون الهدف الأساسي هو استكشاف العصور المظلمة الكونية، وهي الفترة الواقعة بين إنتاج الخلفية الكونية الميكروية (CMB) وظهور النجوم الأولى. ومن المتوقع العثور على إشارات الراديو من هذا العصر بين 0.5 و50 ميغا هرتز، وهي أطوال موجية لا يمكن اكتشافها عمليًا من الأرض بسبب وجود إشارات من صنع الإنسان والتشويه الجوي. سيكون التركيز على اكتشاف الانخفاضات الناجمة عن امتصاص هيدروجين العصور المظلمة لإشعاعات CMB الممتدة، وليس الإشعاع الإضافي.

إن تنفيذ مثل هذا المشروع سيكون مكلفًا للغاية، مما يجعل تجربة LuSEE-Night مهمة استكشافية حاسمة. وستقوم LuSEE-Night، المجهزة بهوائي يبلغ طوله 3 أمتار (9.8 قدم)، باختبار التكنولوجيا على نطاق أصغر لتحديد المخاطر المحتملة. ومن المقرر أن يتم النشر المتوقع للهوائي على سطح القمر في عام 2025.

تم اختيار موقع LuSEE-Night بعناية للاستفادة من البيئة النقية الهادئة للراديو على الجانب البعيد من القمر. أكدت الدكتورة كاجا روترموند من مختبر بيركلي على أهمية هذه المهمة، قائلة: "إن LuSEE-Night هي مهمة توضح ما إذا كان بإمكاننا إجراء هذا النوع من الملاحظات من موقع لم نذهب إليه من قبل، وأيضًا من نطاق ترددي لم نتمكن أبدًا من المراقبة."

ومع ذلك، تواجه التجربة تحديات إضافية بسبب التداخل الشمسي، مما يقتصر عمليات الرصد على الليل القمري. يجب أن يتحمل الجهاز درجات الحرارة القصوى، بما في ذلك -175 درجة مئوية (-280 درجة فهرنهايت) عند التشغيل، و140 درجة مئوية (280 درجة فهرنهايت) خلال اليوم القمري. يعد الاتصال أيضًا عقبة، حيث أن الجزء الأكبر من القمر يعيق الإشارات المباشرة. يجب إرسال التعليمات إلى قمر صناعي في المدار القمري، والذي سيقوم بعد ذلك بنقل المعلومات إلى مركبة الهبوط عندما تتوافق الظروف.

إذا نجحت تجربة LuSEE-Night، فسوف تضع الأساس لتلسكوبات قمرية واسعة النطاق، مما يمنح علماء الفلك الفرصة للتخطيط لاستكشافات طموحة للكون.

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