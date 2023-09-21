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توصلت الدراسة إلى أن الاستفادة من احتياطيات المياه على القمر قد تتطلب إعادة التفكير في الخطط

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 21، 2023
توصلت الدراسة إلى أن الاستفادة من احتياطيات المياه على القمر قد تتطلب إعادة التفكير في الخطط

كشف تحليل جديد للحفر القمرية أن هذه المعالم أصغر من أن تحتوي على خزانات قديمة من الجليد المائي، مما يتحدى التوقعات السابقة حول توزيع ووفرة المياه على القمر. أجرى الفيزيائي نوربرت شورغوفر وعالم الفيزياء الفلكية رالوكا روفو الدراسة، ووجدا أن معظم الحفر ذات جيوب الظل الدائمة، والتي لها أهمية خاصة للاستكشاف المستقبلي، عمرها أقل من 2.2 مليار سنة.

قبل هذه الدراسة، اعتقد العلماء أن المناطق المظللة بشكل دائم (PSRs)، مثل الحفر العميقة، يمكن أن تحبس وتتراكم الجليد المائي على مدى مليارات السنين بسبب درجات الحرارة شديدة البرودة. ومع ذلك، يشير التحليل إلى أن PSRs لم يتم حمايتها من الشمس لمدة كافية من الوقت للسماح بهذا التراكم.

النتائج لها آثار كبيرة على البعثات القمرية، وخاصة مهمة أرتميس XNUMX التابعة لناسا، والتي تقوم حاليا باختيار مواقع الهبوط على أساس قرب PSRs. في حين أن هذا الاكتشاف يعني أنه من غير المتوقع وجود خزانات قديمة من الجليد المائي على القمر، فإنه يشير أيضًا إلى أن PSRs الأقدم من المحتمل أن تحتوي على مياه أكثر من تلك الأحدث. سيساعد تحديد عمر الحفر في تحديد مواقع الهبوط المناسبة للمهام المستقبلية.

المصادر: تقدم العلوم

التعاريف:

  • الفوهات القمرية: الحفر والثقوب الموجودة على سطح القمر نتيجة اصطدام المذنبات والكويكبات.
  • جليد الماء: ماء متجمد على شكل ثلج.
  • المناطق المظللة بشكل دائم (PSRs): المناطق الموجودة على سطح القمر والتي لا تتعرض لأشعة الشمس أبدًا.
  • الخزانات: مساحات تخزين طبيعية.

By غابرييل بوتا

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