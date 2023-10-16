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تكشف الدراسة عن أصول العناقيد الكروية في درب التبانة

Byروبرت أندرو

أكتوبر 16، 2023
تكشف الدراسة عن أصول العناقيد الكروية في درب التبانة

تلقي دراسة حديثة أجراها علماء الفلك في معهد الدراسات المتقدمة في العلوم الأساسية في إيران الضوء على أصول العناقيد الكروية في درب التبانة. العناقيد الكروية هي مجموعات كثيفة من النجوم التي تدور حول المجرات، وكان يشتبه منذ فترة طويلة في أن بعض هذه العناقيد قد سُرقت من مجرات أخرى أو تم تفكيكها بواسطة مجرة ​​درب التبانة.

استخدم فريق البحث عمليات المحاكاة الحاسوبية لنمذجة التفاعلات بين المجرات القزمة، وهي مجرات تابعة صغيرة تدور حول مجرة ​​درب التبانة، والمجموعات الكروية داخلها. ووجدوا أن النسبة المئوية للعناقيد التي يمكن فصلها عن المجرات المضيفة لها تختلف اعتمادًا على مدارات العناقيد وكتلة المجرة.

بناءً على عمليات المحاكاة الخاصة بهم، خلص علماء الفلك إلى أن مجموعتين كرويتين على الأقل نشأتا من مجرة ​​فورناكس، وأربعة من سحابة ماجلان الكبرى، واثنتان من سحابة ماجلان الصغيرة، و14 من مجرة ​​القوس القزمة. بالإضافة إلى ذلك، حددوا العديد من العناقيد الكروية التي لديها احتمال كبير للارتباط بمجرة القوس القزمة وسحابة ماجلان الكبرى.

ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن نماذجهم كانت مبسطة ولم تأخذ في الاعتبار بشكل كامل الهياكل المعقدة ثلاثية الأبعاد للمجرات القزمة. ودعوا إلى إجراء مزيد من الأبحاث للتحقيق في هذه الارتباطات العنقودية التي تم تحديدها حديثًا وتوفير فهم أكثر شمولاً لأصول العناقيد الكروية في درب التبانة.

مصادر:
- شيرازي، أر، رحيمي، أ.، زونوزي، أه وآخرون. (2020)، “هروب العناقيد الكروية”، الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية
– حقوق الصورة: قانون UCLA/DR

By روبرت أندرو

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