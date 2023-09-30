ما هو حجم درب التبانة؟ دراسة جديدة تكشف عن إجابة مفاجئة

قدمت دراسة جديدة قياسًا أكثر دقة لكتلة مجرة ​​درب التبانة، وكانت النتائج مفاجئة. يعد تحديد كتلة المجرة مهمة معقدة، تشبه محاولة خلية واحدة في جسم الإنسان حساب الكتلة الإجمالية للجسم بأكمله. ومع ذلك، فقد وجد الباحثون طريقة لتقدير كتلة المجرة من خلال تحليل منحنى دورانها.

يقيس منحنى الدوران سرعة النجوم في المجرة بناءً على بعدها عن مركز المجرة. من خلال رسم خريطة لوظيفة الكتلة لكل نصف قطر من منحنى دوران المجرة، يمكن للعلماء تحديد كتلتها الإجمالية. في حين تم قياس كتل العديد من المجرات القريبة بدقة باستخدام هذه الطريقة، فإن تحديد كتلة درب التبانة بحد ذاته يشكل تحديات.

وبسبب وجود الغاز والغبار في مركز المجرة، فإن النجوم الموجودة في الجانب البعيد غير مرئية لنا. وللتغلب على هذا القيد، يعتمد الباحثون على قياس منحنى الدوران باستخدام انبعاث الضوء الخافت من الهيدروجين المحايد، الذي يبلغ طوله الموجي حوالي 21 سم. على الرغم من أنها ليست دقيقة مثل القياسات النجمية، إلا أن هذه الطريقة قدمت تقديرًا تقريبيًا لكتلة درب التبانة، حيث تقدر بحوالي تريليون كتلة شمسية.

ومع ذلك، استخدمت الدراسة الأخيرة بيانات من المركبة الفضائية جايا، والتي تحتوي على مواقع وحركات مليارات النجوم في مجرتنا. ومن خلال تحليل مجموعة البيانات الضخمة هذه، تمكن الباحثون من حساب منحنى دوران دقيق للغاية لمجرة درب التبانة. وحدد الفريق ما يعرف بانحدار كيبلر، وهو ما يشير إلى المنطقة الخارجية من درب التبانة حيث تبدأ السرعات النجمية في الانخفاض وفقا لقوانين كيبلر. وباستخدام هذه المعلومات، حدد الفريق أن كتلة درب التبانة تبلغ حوالي 200 مليار كتلة شمسية، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة.

تشير هذه النتيجة إلى أن مجرة ​​درب التبانة تحتوي على مادة مظلمة أقل مما كان يعتقد سابقًا. وفي حين أن الحد الأعلى للكتلة لمجرة درب التبانة يقدر بنحو 540 مليار كتلة شمسية، فإن القياس الجديد يشير إلى أن المجرة تبلغ على الأقل نصف كتلة ما كان يعتقد سابقا. توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول تكوين وبنية مجرتنا.

المصدر: جياو، يونغ جون، وآخرون. "الكشف عن تراجع كيبلر في منحنى دوران درب التبانة." arXiv طبعة أولية arXiv:2309.00048 (2023).