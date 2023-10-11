اكتشف علماء الفلك النجوم الشابة والجليد المائي في قلب درب التبانة

توصل فريق من الباحثين الدوليين، بقيادة فلوريان بيسكر من معهد الفيزياء الفلكية بجامعة كولونيا، إلى اكتشاف مثير في مركز درب التبانة. تعد المنطقة المحيطة بالثقب الأسود الهائل في مجرتنا، والمعروفة باسم القوس A* (Sgr A*)، موطنًا لعدد مدهش من النجوم الشابة ومناطق من الماء الجليدي، مما يشكل "ينبوعًا نجميًا للشباب" مجازيًا.

ركز الباحثون على عنقود نجمي يسمى IRS13، يقع بالقرب من Sgr A*. على الرغم من أنه تم التعرف على الكتلة منذ أكثر من عقدين من الزمن، إلا أنه كان من الصعب تحديد عمر مكوناتها النجمية. من خلال جمع البيانات من التلسكوبات المختلفة على مدى سنوات عديدة، وجد بيسكر وفريقه أن النجوم في IRS13 شابة بشكل استثنائي، حيث يبلغ عمرها حوالي 100,000 عام فقط.

يتحدى هذا الاكتشاف الفهم التقليدي القائل بأن تكوين النجوم يتعطل بسبب الإشعاع عالي الطاقة وقوى المد الهائلة في المنطقة الوسطى من درب التبانة. وكان يُعتقد سابقًا أن هذه العوامل ستمنع النجوم الشابة من التجمع حول القوس A* ومركز المجرة.

وفي دراسة منفصلة، ​​اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) جليدًا مائيًا في مركز مجرة ​​درب التبانة. ويرتبط هذا الاكتشاف بوفرة النجوم الشابة في المنطقة، حيث يوجد الجليد المائي غالبًا في أقراص الكواكب الأولية المحيطة بالنجوم الشابة.

يقترح بيسكر وفريقه أن IRS13 ربما يكون قد شهد تكوينًا مضطربًا، ويفترضون أن العنقود النجمي قد تم دفعه نحو Sgr A*. من الممكن أن تكون هذه الحركة ناجمة عن الاحتكاك الناتج عن التفاعلات مع الوسط البينجمي أو الاصطدامات مع مجموعات نجمية أخرى.

ستسمح دراسة IRS13 الإضافية للباحثين بفهم تأثيرات الثقوب السوداء فائقة الكتلة، مثل Sgr A*، على محيطها ومناطق المجرات خارج محيطها المباشر. يوفر اكتشاف النجوم الشابة والجليد المائي في قلب مجرة ​​درب التبانة رؤى قيمة حول تكوين المجرات وتطورها.

مصادر:

– فلوريان بيسكر / معهد الفيزياء الفلكية بجامعة كولونيا

– مجلة الفيزياء الفلكية