صورة رائعة عالية الدقة تكشف عن القلب الغامض لدرب التبانة

التقط المصور ميغيل كلارو صورة مذهلة عالية الدقة تكشف النقاب عن القلب الغامض لمجرة درب التبانة. يقدم كلارو من خلال عدسته منظرًا خلابًا للقلب المظلم لمجرتنا الأم وسحب الغاز المشعة داخل تلك المنطقة، والمعروفة باسم السدم. تم التقاط هذه الصورة الاستثنائية في محمية Dark Sky Alqueva في البرتغال.

من خلال الموازنة الدقيقة للتفاعل بين الضوء والغبار الكوني، لا تعرض صورة كلارو خلفية مليئة بالنجوم فحسب، بل تتيح لنا أيضًا تمييز الأجسام المألوفة في السماء العميقة. ومن بين هذه العجائب السماوية المذهلة سديم البحيرة (Messier 8) وسديم الجمبري (IC4628)، وكلاهما يمكن التعرف عليهما بسهولة. ومع ذلك، هناك عدد لا يحصى من الأشياء الجذابة الأخرى التي تنتظر اكتشافها داخل هذا النسيج الكوني.

بالإضافة إلى السدم الانبعاثية، حيث تبعث الغازات ضوئها الخاص بسبب درجات الحرارة المرتفعة، يمكن للمرء أيضًا تمييز السديم الانعكاسي لـ Trifid M20. السدم الانعكاسية تبهر العين بجمالها الأثيري، حيث تضاء بضوء النجوم القريبة، مما يجعل الغبار المحيط بها مرئيا.

علاوة على ذلك، تسلط صورة كلارو الضوء أيضًا على وجود نجم وحيد بارز، وهو 3 القوس، ضمن كوكبة القوس. ومن الجدير بالذكر أن هذا النجم يتواجد بالقرب من المركز المجري الفعلي لمجرة درب التبانة.

لالتقاط هذه الصورة المذهلة، استخدمت Claro كاميرا Canon 6D معدلة مزودة بعدسة أساسية ثابتة مقاس 300 مم f/2.8 مضبوطة على f/3.5. تم تعريض كل لوحة لمدة 70 ثانية، وتم دمج إجمالي ست لوحات بمهارة لإنتاج التكوين النهائي واسع النطاق.

حصل ميغيل كلارو، وهو مصور فوتوغرافي محترف ومؤلف ومتواصل علمي مقيم في لشبونة، البرتغال، على اعتراف دولي لتصويره الفلكي الرائع. بصفته سفيرًا محترمًا لصور المرصد الجنوبي الأوروبي، وعضوًا في The World At Night، والمصور الفلكي الرسمي لمحمية Dark Sky Alqueva، يربط كلارو ببراعة بين الأرض والسماء الليلية من خلال "Skyscapes" الآسرة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي السدم؟

ج: السدم عبارة عن سحب ضخمة من الغاز والغبار موجودة في الفضاء الخارجي. غالبًا ما تكون بمثابة أماكن ميلاد لنجوم جدد.

س: ما هي محمية Dark Sky Alqueva؟

ج: محمية Dark Sky Alqueva، الواقعة في البرتغال، هي منطقة مخصصة يتم فيها تقليل التلوث الضوئي إلى الحد الأدنى لتسهيل مراقبة النجوم والتصوير الفلكي.

س: ما هو السديم الانعكاسي؟

ج: السديم الانعكاسي هو نوع من السدم التي تظهر مضيئة بسبب انعكاس ضوء النجوم القريبة عن جزيئات الغبار المحيطة.

س: كيف تم التقاط الصورة؟

ج: تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا Canon 6D معدلة مع عدسة أساسية ثابتة مقاس 300 مم f/2.8 مضبوطة على f/3.5. تم دمج لوحات متعددة لإنشاء الصورة النهائية.