الثقب الأسود الهائل في مجرتنا: يدور بمعدل مذهل

اختر أي جسم سماوي في الامتداد الشاسع للكون، ومن المحتمل أن يمتلك قدرة رائعة على الدوران. من الكويكبات التي تتدحرج من نهايتها إلى الكواكب والأقمار التي تدور حول محاورها، حتى الثقوب السوداء تظهر هذه الظاهرة الساحرة. ومن المثير للدهشة أن هناك حدًا أقصى للمعدل الذي يمكن أن تدور به هذه الأجسام، مما يوفر رؤية رائعة لنسيج الكون.

بالنسبة للأجرام السماوية مثل موطننا، الأرض، يتم تحديد الحد الأقصى لمعدل الدوران من خلال الجاذبية السطحية لها. في حين أن قوة الجاذبية تسحبنا نحو مركز كوكبنا، فإن دوران الأرض يولد دفعة خارجية خفية تعرف باسم قوة الطرد المركزي. على الرغم من صغر حجمها، إلا أن قوة الطرد المركزي هذه تؤدي إلى وزن أقل قليلاً عند خط الاستواء مقارنةً بالقطبين. في الواقع، نظرًا لأن يومنا يتكون من 24 ساعة، فإن فرق الوزن بين خط الاستواء والقطبين يبلغ 0.3% فقط.

ومع ذلك، فإن زحل، بيومه السريع نسبيًا الذي يبلغ 10 ساعات، يمثل تناقضًا صارخًا، حيث يصل فرق الوزن بين خط الاستواء والقطبين إلى 19٪. يؤدي هذا التفاوت إلى انتفاخ جسم زحل الغازي قليلاً عند خط الاستواء. الآن، تخيل كوكبًا افتراضيًا يدور بسرعة لا تصدق بحيث تصاعد فرق الوزن إلى 100%. عند تلك النقطة، فإن قوة جاذبية الكوكب وقوة الطرد المركزي عند خط الاستواء سوف توازنان بعضهما البعض بشكل مثالي. وأي زيادة أخرى في سرعة الدوران من شأنها أن تؤدي إلى نتيجة كارثية - فالكوكب سوف يتفكك ببساطة. وفي حين أنه من المحتمل أن يصل الكوكب إلى نقطة الانهيار عند سرعة دوران أقل، فإن هذا الوضع الافتراضي يوضح مفهوم الحد الأقصى لمعدل الدوران.

تمتلك الثقوب السوداء، الكيانات الكونية المثيرة للاهتمام، خصائصها الفريدة. على عكس الأشياء الملموسة ذات الأسطح المادية، تتكون الثقوب السوداء من تشوهات محيرة للعقل في المكان والزمان، ناجمة عن جاذبيتها الهائلة. إن أفق الحدث، وهو الحد الذي لا يمكن لأي شيء بعده الإفلات من قبضة جاذبية الثقب الأسود، لا يمثل سطحًا ماديًا. ومع ذلك، حتى الثقوب السوداء لديها أقصى معدل دوران. على الرغم من عدم ارتباطه بدوران المادة، فإن دوران الثقب الأسود يُعزى إلى التواء الزمكان. هذه الظاهرة، المعروفة باسم سحب الإطار، تتسبب في التواء الفضاء بمهارة مع دوران الأجرام السماوية، مثل الأرض.

قد يكون تحديد سرعة دوران الثقب الأسود مهمة صعبة. في دراسة حديثة، ركز العلماء على الثقب الأسود الهائل في مجرتنا من خلال تحليل ملاحظات الراديو والأشعة السينية للمنطقة المحيطة به. تشوه الجاذبية الشديدة للثقب الأسود أطياف الضوء المنبعثة من المادة القريبة، مما يوفر رؤى مهمة. ومن خلال الدراسة الدقيقة لشدة الضوء عند أطوال موجية مختلفة، قام فريق البحث بتقدير دوران الثقب الأسود. ومن المثير للدهشة أن النتائج التي توصلوا إليها كشفت أن معامل دوران الثقب الأسود، والذي يُشار إليه بالحرف "a"، يقع بين النطاق المثير للإعجاب الذي يتراوح بين 0.84 و0.96. وهذا يعني أن الثقب الأسود الهائل في مجرتنا يدور بسرعة مذهلة، ويقترب من الحد الأقصى لمعدل الدوران. ومن المثير للاهتمام أن دورانه يتجاوز حتى دوران الثقب الأسود في M87، الذي يتمتع بمعلمة دوران تتراوح بين 0.89 و0.91.

يلقي هذا البحث الرائد ضوءًا جديدًا على الطبيعة الغامضة للثقوب السوداء وخصائصها الدورانية الرائعة. وتدعو النتائج إلى مزيد من الاستكشاف في ألغاز الكون، وتكشف عن رؤى آسرة حول الأعمال الأساسية للمكان والزمان.

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أسئلة وأجوبة

س: ما هو الحد الأقصى لمعدل دوران الأجرام السماوية؟

ج: يختلف الحد الأقصى لمعدل الدوران حسب الجسم السماوي. بالنسبة لأجسام مثل الأرض، يتأثر المعدل الأقصى بالجاذبية السطحية، بينما بالنسبة للثقوب السوداء، يتم تحديده من خلال التواء الزمكان.

س: كيف يؤثر الدوران على وزن الجسم على الأرض؟

ج: يؤدي دوران الأرض إلى دفع خارجي خفي يُعرف باسم قوة الطرد المركزي، مما يؤدي إلى وزن أقل قليلاً عند خط الاستواء مقارنة بالقطبين.

س: هل يمكن لكوكب أن يدور بسرعة كبيرة بحيث يتفكك؟

ج: نعم، إذا كان الكوكب يدور بسرعة عالية بشكل لا يصدق، فإن قوة الطرد المركزي عند خط الاستواء ستوازن في النهاية قوة جاذبية الكوكب، مما يؤدي إلى تفككه.

س: ما الذي يحدد دوران الثقوب السوداء؟

ج: في حين أن دوران الأجسام الملموسة مدفوع بتدوير الكتلة الفيزيائية، فإن الثقوب السوداء تدور بسبب التواء الزمكان الناجم عن جاذبيتها الهائلة.

س: كيف تم تقدير دوران الثقب الأسود الهائل في مجرتنا؟

ج: قام العلماء بتحليل ملاحظات الراديو والأشعة السينية للمنطقة المحيطة بالثقب الأسود، ودراسة تشويه أطياف الضوء المنبعثة من المادة القريبة لتقدير دورانها.