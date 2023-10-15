درب التبانة الملتوية: دور المادة المظلمة في تشكيل مجرتنا

لقد لاحظ علماء الفلك منذ فترة طويلة أن مجرة ​​درب التبانة ليست قرصًا مسطحًا تمامًا، ولكنها ملتوية وملتوية. الآن، باحثون من مركز الفيزياء الفلكية | لقد حددت جامعة هارفارد وسميثسونيان تفسيرًا محتملاً لهذا الشكل الغريب. ويعتقدون أن هالة المادة المظلمة المائلة على شكل كرة القدم المحيطة بمجرتنا يمكن أن تكون مسؤولة عن الحافة المتوهجة والطبيعة المشوهة لدرب التبانة.

المادة المظلمة هي مادة غامضة لا تتفاعل مع الضوء، مما يجعلها غير مرئية لتلسكوباتنا. ومع ذلك، فهي تشكل جزءًا كبيرًا من محتوى المادة في الكون، حيث تمثل حوالي 85٪ من إجمالي المادة. ويمكن الاستدلال على وجوده من خلال تأثيرات الجاذبية على المادة المرئية والضوء. تعمل المادة المظلمة بمثابة "غراء الجاذبية" الذي يربط المجرات معًا، مما يمنعها من التطاير بسبب دورانها السريع.

استخدم الباحثون نماذج حاسوبية لحساب أن شكل هالة المادة المظلمة حول مجرة ​​درب التبانة يتطابق مع الحافة المتوهجة والالتواء الملحوظ. لقد قرروا أن مدار النجوم داخل مجرتنا يتماشى مع هالة المادة المظلمة المائلة على شكل كرة القدم. ويشير هذا إلى أن مجرتنا ربما تكون قد شهدت حدث اندماج في الماضي، حيث اصطدمت مجرتان وتسببت في الميل.

إن فهم شكل هالة المادة المظلمة يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة ليس فقط حول تطور مجرة ​​درب التبانة، ولكن أيضًا حول طبيعة المادة المظلمة نفسها. يمكن أن يكشف عن معلومات مهمة حول خصائص جسيمات المادة المظلمة وربما يساعد علماء الفلك على دراسة "النقط" العائمة من المادة المظلمة الموجودة بين المجرات.

تسلط نتائج هذا البحث، المنشورة في مجلة Nature Astronomy، الضوء على تأثير المادة المظلمة على تشكيل المجرات وتقدم لمحة عن العالم الغامض للمادة المظلمة.

مصادر:

- مجرة ​​درب التبانة مشوهة وملتوية بسبب هالة مائلة من المادة المظلمة - Phys.org

درب التبانة الملتوية قد تكشف عن اندماجاتها السابقة

- الكشف عن مجرتي درب التبانة والمرأة المسلسلة بتفاصيل غير مسبوقة - هارفارد جازيت