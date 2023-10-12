Ximena Aguilar Vega: استكشاف ألوان البولنديين

كرست شيمينا أجيلار فيجا، عالمة الأحياء المحترفة وعالمة الجليد، حياتها لدراسة اللون وتأثيره على الأنهار الجليدية والجليد والبحار في القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية. واكتشفت من خلال بحثها أن الألوان الداكنة في المناطق التي يلتقي فيها البحر بالجليد تشير إلى وجود مركبات من ذوبان الأنهار الجليدية، مما له عواقب وخيمة على النظام البيئي.

خلال رحلاتها إلى القارة القطبية الجنوبية، شهدت أغيلار عن كثب التغيرات السريعة التي تحدث في المناظر الطبيعية. وفي عام واحد فقط، تحولت الأنهار الجليدية إلى اللون الداكن، وكأنها مغطاة بالغبار البني والأسود، وزاد وجود الماء السائل بشكل ملحوظ. والوضع جذري بالمثل في القطب الشمالي، حيث يحدث الاحترار أسرع بأربع إلى خمس مرات من أي مكان آخر على هذا الكوكب.

بدأ شغف أغيلار بالعالم الطبيعي والألوان في سن مبكرة، عندما كانت تجلس تحت شجرة في شارعها في مكسيكو سيتي. لقد طورت أيضًا اهتمامًا بالتصوير الفوتوغرافي، حيث استخدمته كوسيلة لالتقاط جمال المناطق القطبية وتغيراتها. بالإضافة إلى عملها العلمي، تبنت أجيلار أيضًا أدوارًا كفنانة وناشطة، مستخدمة الفن والشعر وخبراتها لرفع مستوى الوعي حول تغير المناخ.

ومع اعترافه بأهمية البحث العلمي، يعتقد أجيلار أن المعرفة حول تغير المناخ يجب أن تصل أيضًا إلى المجتمع على نطاق أوسع. وقد شاركت في محادثات مع الوفود المكسيكية في مؤتمرات قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ للتأكيد على مدى إلحاح الوضع. يؤكد أجيلار على قوة الجمع بين العلم والفن لتثقيف وإلهام الناس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وباعتبارها شخصًا زارت القطبين عدة مرات، تخشى أجيلار أن تنتشر التغييرات التي شهدتها إلى بقية العالم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة. ومن خلال دراسة ألوان القطبين، تأمل في تقديم رؤى قيمة حول العمليات البيولوجية والكيميائية الجارية والمساهمة في الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تغير المناخ.

مصادر:

- البايس