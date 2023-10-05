إمكانات أشكال الحياة الاصطناعية في الطب

لقد كان خلق الحياة الاصطناعية منذ فترة طويلة بمثابة سحر في كل من البحث العلمي والثقافة الشعبية. من المخلوقات الخيالية إلى الحيوانات الأليفة المصممة، تثير فكرة خلق الحياة بشكل مصطنع تساؤلات حول الدور الذي يجب أن تلعبه أشكال الحياة هذه في بيئتنا. قطع البروفيسور المشارك تشينغوانغ لو والبروفيسور هانبين ماو مؤخرًا خطوات كبيرة في مجال الحياة الاصطناعية، وتحديدًا في تطوير الهياكل النانوية الهجينة للحمض النووي والببتيد. يستكشف بحثهم، الذي نُشر في مجلة Cell Reports Physical Science، إمكانات هذه الجزيئات في إنشاء أشكال الحياة الاصطناعية واللقاحات الفيروسية.

تتضمن رؤية لو لأشكال الحياة الاصطناعية استخدامها كأعداء للفيروسات المسببة للأمراض والتي ليس لها مفترسات طبيعية. يمكن أيضًا أن تكون أشكال الحياة الاصطناعية هذه بمثابة لقاحات ضد الالتهابات الفيروسية أو أن يتم تحميلها بالأدوية والعناصر التشخيصية، حيث تعمل كروبوتات نانوية أو آلات نانوية يتم إرسالها إلى جسم المريض. في حين أن تطوير لقاح فيروسي اصطناعي ربما لا يزال على بعد حوالي عقد من الزمن، فإن إنشاء خلايا اصطناعية أصبح أقرب في الأفق.

تكمن اللبنات الأساسية لإنشاء أشكال الحياة الاصطناعية في مزيج الحمض النووي والببتيدات، وهما جزيئين حيويين قويين في الطبيعة. يوفر الحمض النووي تحكمًا دقيقًا في البرمجة ولكن له وظائف كيميائية محدودة. من ناحية أخرى، تقدم الببتيدات مجموعة واسعة من الوظائف الكيميائية بسبب وجود 20 حمضًا أمينيًا يمكنها العمل معها. ومن خلال ربط هياكل الحمض النووي ثلاثية الجدائل مع هياكل الببتيد ثلاثية الجدائل، ابتكر الباحثون جزيئًا هجينًا اصطناعيًا يجمع بين نقاط قوة كليهما.

تستكشف مجموعات البحث في جميع أنحاء العالم العلاقة بين الحمض النووي والببتيدات لتطوير الكيانات البيولوجية وأشكال الحياة. وفي جامعة أكسفورد، قام العلماء ببناء آلة نانوية يمكنها الحفر عبر أغشية الخلايا، وإنشاء قنوات غشائية صناعية. حقق الباحثون في جامعة ولاية أريزونا التجميع الذاتي للحمض النووي والببتيدات في هياكل ثنائية وثلاثية الأبعاد، في حين أظهر الباحثون في جامعة نورثويست تكوين الألياف الدقيقة. استخدم العلماء في جامعة بن غوريون في النقب جزيئات هجينة لإنشاء هياكل تحتوي على أدوية السرطان.

إن إمكانية وجود أشكال الحياة الاصطناعية في الطب تعتبر تحويلية. ووفقا للو، يمكن لهذه التطورات أن تحدث ثورة في الرعاية الصحية من خلال تحسين قدرة المجتمع على تشخيص وعلاج الأمراض التي يصعب علاجها. وفي حين لا تزال هناك تحديات يتعين التغلب عليها، فإن الوعد بأشكال الحياة الاصطناعية يحمل أهمية كبيرة لمستقبل الطب.

المصدر

- يقترن الببتيد-DNA كعناصر بناء لتصميم الهياكل النانوية الهجينة، تقارير الخلية العلوم الفيزيائية (2023).

– جامعة جنوب الدنمارك: https://www.sdu.dk/en/om_sdu/fakulteterne/naturvidenskab/nyheder2023/kunstigtliv