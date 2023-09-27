دور التطور والخبرة في قدرات التعرف على الوجوه

اكتشف الباحثون أن مهارتنا في معالجة الوجوه المستقيمة هي نتيجة مزيج من التطور والخبرة. الدراسة، التي أجريت على رجل يدعى كلاوديو لديه رأس مستدير بالكامل تقريبًا إلى الخلف، تلقي الضوء على العوامل التي تؤثر على قدراتنا في التعرف على الوجوه.

عندما نواجه وجهًا مألوفًا، يمكننا عادة التعرف عليه على الفور. ومع ذلك، تصبح المهمة أكثر صعوبة عندما يكون الوجه مقلوبًا. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ما إذا كانت قدرتنا على التعامل مع الوجوه المنتصبة هي نتيجة لآليات تطورية أو ببساطة بسبب تفاعلاتنا اليومية مع الأشخاص في وضعيات مستقيمة.

قدم كلاوديو، الذي كان اتجاه رأسه معكوسًا لمعظم الوجوه التي لاحظها، فرصة فريدة لدراسة تأثيرات وجهة النظر المتغيرة على اكتشاف الوجه ومطابقته. واختبر الباحثون قدراته على إدراك الوجه في مهام مختلفة، بما في ذلك التعرف على الوجوه التاتشيرية حيث يتم تغيير ميزات معينة.

وأظهرت النتائج أن كلاوديو كان أكثر دقة في اكتشاف الوجوه المقلوبة وإصدار أحكام تاتشر مقارنة بمجموعة التحكم. ومع ذلك، كانت قدراته في مطابقة هوية وجهه مشابهة لتلك الخاصة بعناصر التحكم. يشير هذا إلى أن كفاءتنا في التعامل مع الوجوه المنتصبة تنبع من مجموعة من الآليات التطورية والخبرة.

ومن المثير للاهتمام أن أداء كلاوديو كان أفضل عند مشاهدة الوجوه التاتشرية المنتصبة، مما يشير إلى أن الآليات المشاركة في إدراك الوجوه التي تم التلاعب بها تختلف عن تلك المشاركة في اكتشاف الوجه ومطابقة الهوية. يخطط الباحثون لمزيد من التحقيق في هذه الاختلافات واستكشاف جوانب أخرى من إدراك الوجه مثل تعبيرات الوجه والعمر والجاذبية والمزيد.

توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول طبيعة قدرات التعرف على الوجوه وتسلط الضوء على أهمية التطور والخبرة في تشكيل حساسية نظامنا البصري للوجوه المستقيمة.

المرجع: "يعتمد تطوير إدراك الوجه المستقيم على آليات وخبرة متطورة خاصة بالتوجيه" بقلم براد دوشين، وكونستانتين ريزليسكو، ولوسيا جاريدو، ويييوان تشانغ، ومايرا في براغا، وتيرتا سوسيلو، المنشورة في iScience.