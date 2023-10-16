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كيف تخرخر القطط: العلم وراء سمة القطط

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 16، 2023
كيف تخرخر القطط: العلم وراء سمة القطط

لقد حيرت القطط البشر لعدة قرون بقدرتها على إنتاج خرخرة عميقة ومهدئة. وأخيرا، كشف العلماء السر وراء هذه السمة القططية. كشفت دراسة أجراها الدكتور كريستيان هيربست في جامعة فيينا بالنمسا أن القطط تستخدم تقنية تسمى "القلي الصوتي" لتحقيق خرخرةها المهدئة، على غرار الطريقة التي يستخدمها بها المطربون مثل كاتي بيري لإنشاء نغمات منخفضة.

وتهدف الدراسة، التي نشرت في مجلة Current Biology، إلى كشف الغموض الذي يكتنف كيف يمكن للحيوانات الصغيرة مثل القطط المنزلية أن تنتج مثل هذه الأصوات العميقة. عادة، الحيوانات ذات الحبال الصوتية الأطول، مثل الفيلة، هي التي يمكنها توليد مثل هذه الترددات المنخفضة. وللتحقق من ذلك، قام الباحثون بتشريح الصناديق الصوتية لثمانية قطط تم قتلها بطريقة رحيمة بسبب أمراض مزمنة، وذلك بإذن أصحابها.

ومن خلال تمرير الهواء الرطب عبر الحبال الصوتية للقطط، ومحاكاة الزريعة الصوتية، لاحظ الباحثون خرخرة ذاتية الاكتفاء في جميع القطط. علاوة على ذلك، اكتشفوا كتل الأنسجة الليفية في الحبال الصوتية، مما سلط الضوء على كيفية قيام القطط بإصدار الأصوات بترددات منخفضة بشكل لا يصدق (20-30 هرتز). هذه الترددات أقل حتى من أدنى الأصوات الجهيرية التي تنتجها الأصوات البشرية.

ومن المثير للاهتمام أنه تم العثور على آليات بيولوجية مماثلة في القطط الزائرة مثل الأسود والنمور. تشير هذه النتائج إلى أن تقنية الزريعة الصوتية قد تكون سمة فسيولوجية شائعة بين القطط.

إن فهم كيفية خرخرة القطط لا يرضي فضولنا فحسب، بل يساهم أيضًا في توسيع المعرفة بالتواصل مع الحيوانات وإنتاج الصوت. قد يوفر المزيد من البحث في هذا المجال نظرة ثاقبة لتطور وتكيف الألفاظ في الأنواع المختلفة.

مصادر:
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By مامفو بريشيا

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