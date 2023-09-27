هبطت مركبة Chandrayaan-3 الهندية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، ولكن ليس في المنطقة القطبية

هبطت مهمة Chandrayaan-3 الهندية بنجاح بمركبتها الجوالة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. ومع ذلك، وفقا لعضو في الأكاديمية الصينية للعلوم، فإن موقع الهبوط لم يستوف معايير اعتباره جزءا من المنطقة القطبية. يتم تعريف المنطقة القطبية على القمر بأنها تقع بين خطي عرض 88.5 و 90 درجة. وهبط Chandrayaan-3 خارج هذا النطاق، على الرغم من وجوده عند خط عرض يبلغ حوالي 69 درجة جنوبًا.

تدرك وكالة الفضاء الأوروبية أن الهبوط في القطب الجنوبي يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لموقعه على حافة فوهة شاكلتون. وهم يعتبرون أن المنطقة القطبية بأكملها تقع من 80 إلى 90 درجة جنوبا. وبموجب هذا التعريف، هبطت Chandrayaan-3 خارج المنطقة القطبية ولكن على خط عرض أعلى من المهمات القمرية السابقة.

في حين أن البعض قد يشير إلى موقع الهبوط على أنه يقع في المنطقة القطبية، فمن المهم ملاحظة أنه لا يقع ضمن الدائرة القطبية الجنوبية القمرية، وهي المنطقة الجغرافية الواقعة جنوبًا بأكثر من 80 درجة جنوبًا. ووصفه باحثون من إدارة الفضاء الحكومية الهندية بأنه موقع على ارتفاعات عالية على القمر.

قد يبدو الجدل الدائر حول الموقع الدقيق لموقع هبوط Chandrayaan-3 مسألة دلالية. ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان أن نحتفل بالإنجاز الذي حققته الهند في هبوط مركبة جوالة بالقرب من القطب الجنوبي. هذا المعلم مهم في استكشاف القمر. وبالنظر إلى المستقبل، تستعد الصين لإطلاق مهمتها إلى القطب الجنوبي للقمر في عام 2026، بهدف هبوط المركبة الجوالة Chang’e 7 بالقرب من فوهة شاكلتون.

في الختام، على الرغم من احتمال وجود آراء مختلفة حول الموقع الدقيق لموقع هبوط تشاندرايان 3، إلا أن إنجاز الهند في الوصول إلى موقع على ارتفاعات عالية على القمر ينبغي الاحتفال به باعتباره علامة فارقة في استكشاف القمر. وبغض النظر عن الدلالات الدقيقة للمصطلحات المستخدمة لوصف موقع الهبوط، فقد حققت الهند إنجازا مثيرا للإعجاب.

مصادر:

- أويانغ، عضو الأكاديمية الصينية للعلوم

- وكالة الفضاء الأوروبية

- رئيس وكالة ناسا بيل نيلسون

– ريتشارد دي جريجس، أستاذ بجامعة ماكواري

– علماء الورق من مختبر البحوث الفيزيائية

– كوينتين باركر، مدير مختبر أبحاث الفضاء بجامعة هونج كونج

– عرض مختبر استكشاف الفضاء السحيق في الصين