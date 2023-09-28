مصادم الهادرونات الكبير (LHC) يبدأ موسم فيزياء الأيونات الثقيلة بتصادمات نوى الرصاص

تشرع تجارب مصادم الهادرونات الكبير (LHC) في CERN في مرحلة جديدة من فيزياء الأيونات الثقيلة حيث تدور حزم مستقرة من نوى الرصاص في LHC بطاقة 6.8 TeV لأول مرة على الإطلاق. يمثل هذا بداية تشغيل LHC Run 3 وأول تشغيل للأيونات الثقيلة منذ 5 سنوات.

خلال هذا التشغيل، ستصطدم حزم أيون الرصاص بطاقة متزايدة قدرها 5.36 تيرا إلكترون فولت لكل نيوكليون، وهي ترقية من الطاقة السابقة البالغة 5.02 تيرا إلكترون فولت. كما زاد معدل الاصطدام أيضًا بعامل 10. وينصب التركيز الأساسي لهذه الجولة على دراسة بلازما كوارك-غلوون، وهي حالة نادرة من المادة يُعتقد أنها ملأت الكون بعد وقت قصير من الانفجار الكبير. تتكون بلازما كوارك غلوون من كواركات وغلوونات حرة، وهي اللبنات الأساسية للجسيمات مثل البروتونات والنيوترونات.

تؤدي اصطدامات الأيونات الثقيلة في LHC إلى خلق كرة نارية شديدة الكثافة والساخنة من بلازما كوارك-غلوون، وهي المادة الأكثر سخونة المعروفة في الوجود. داخل هذه الكرة النارية، تتحرك الكواركات والجلونات بحرية قبل أن تبرد البلازما وتتحول مرة أخرى إلى هادرونات. ومن خلال دراسة هذه الاصطدامات، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل لخصائص بلازما كوارك-غلوون وسلوكها.

من المتوقع أن يؤدي تشغيل الأيونات الثقيلة المستمر إلى تقدم كبير في فهم بلازما الكوارك-جلوون. طبقت تجربة ALICE، المتخصصة في دراسات بلازما الكوارك والغلوون، طرقًا جديدة لمعالجة البيانات لتسجيل ما يصل إلى 100 مرة من الاصطدامات في الثانية. قامت CMS وATLAS أيضًا بتحديث البنية التحتية الخاصة بهما للاستفادة من معدلات الاصطدام المتزايدة. يستعد LHCb لدراسة تصادمات الأهداف الثابتة لنوى الرصاص مع أنواع أخرى من النوى باستخدام جهاز SMOG2 الفريد الخاص به.

إلى جانب دراسة بلازما الكوارك-غلوون، ستبحث التجارب أيضًا في الاصطدامات الطرفية الفائقة للأيونات الثقيلة. تتضمن هذه الاصطدامات شعاعًا ينبعث منه فوتونًا عالي الطاقة يضرب الشعاع الآخر، مما يسمح للباحثين بسبر المادة الجلونية داخل النوى ودراسة الظواهر النادرة.

تمثل بداية تشغيل الأيونات الثقيلة علامة فارقة مهمة لتجارب LHC، حيث تهدف إلى الكشف عن رؤى جديدة حول الطبيعة الأساسية للمادة.

التعاريف:

- مصادم الهادرونات الكبير (LHC): أكبر وأقوى مسرع للجسيمات في العالم، يقع في CERN في سويسرا. يتم استخدامه لدراسة فيزياء الجسيمات والجسيمات الأساسية وقوى الطبيعة.

- بلازما كوارك غلوون: حالة من المادة يُعتقد أنها كانت موجودة في بداية الكون ويمكن إعادة إنشائها في تصادمات الأيونات الثقيلة عالية الطاقة. وهو يتألف من الكواركات والجلونات الحرة.

– النواة: الجزء المركزي من الذرة الذي يحتوي على البروتونات والنيوترونات.

– TeV: وحدة الطاقة المستخدمة في فيزياء الجسيمات، وتعادل تريليون إلكترون فولت.

مصادر:

- مقالة المصدر: بيان صحفي لـ CERN - خلال الأسابيع الخمسة القادمة، ستأخذ تجارب LHC بيانات لبرامجها في فيزياء الأيونات الثقيلة.

- الصورة 1: عرض حدث ATLAS يظهر اصطدام الرصاص في كاشف ATLAS.

– الصورة 2: عرض حدث CMS يظهر اصطدام الرصاص في كاشف CMS.