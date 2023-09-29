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حصاد الليلة سوبر مون: كيف تراه في أستراليا

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 29، 2023
حصاد الليلة سوبر مون: كيف تراه في أستراليا

سيكون قمر الحصاد العملاق لشهر سبتمبر، وهو القمر العملاق الرابع والأخير لهذا العام، مرئيًا الليلة. وسيكون أقرب إلى الأرض بحوالي 22,600 كيلومتر من المعتاد، مما يجعله يبدو أكبر بنسبة 5% تقريبًا وأكثر سطوعًا بنسبة 13% من متوسط ​​القمر المكتمل. وسيصل القمر إلى أقصى نقطة له عند الساعة 7:57 مساءً (بتوقيت شرق أستراليا) يوم الجمعة 29 سبتمبر، وفقًا لمرصد سيدني. ومع ذلك، تؤكد وكالة ناسا أن القمر سيظهر أيضًا مكتملًا ليلة السبت في حالة تفويت اللحظة المحددة.

أفضل وقت لرؤية البدر هو عندما يمر عبر الأفق، حيث يبدو أكبر عند تلك النقطة. سيختلف وقت طلوع القمر حسب موقعك في أستراليا. وفي سيدني، سيكون طلوع القمر عند الساعة 5:45 مساءً، بينما في ملبورن سيكون عند الساعة 6:11 مساءً. ستشهد بريسبان طلوع القمر عند الساعة 5:37 مساءً، وأديلايد عند الساعة 6:08 مساءً، وبيرث عند الساعة 6:13 مساءً (جميع التوقيت المحلي).

القمر العملاق هو مصطلح يستخدم لوصف البدر الذي يكون أقرب إلى الأرض من المعتاد، مما يؤدي إلى ظهوره أكبر وأكثر سطوعًا في سماء الليل. سيكون القمر الليلة على بعد حوالي 361,867 كيلومترًا من الأرض، أي أقرب بحوالي 22,604 كيلومترًا من متوسط ​​المسافة. وحدث أقرب قمر عملاق هذا العام في 30 أغسطس، عندما كان القمر على بعد 357,200 كيلومتر فقط من الأرض.

لماذا يسمى هذا البدر بقمر الحصاد العملاق؟ ويشير اسم قمر الحصاد إلى وقت الجمع، فهو يقترب من بداية فصل الخريف أو الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الشمالي. هذا الوقت من العام هو عندما تبلغ المحاصيل ذروتها، وقد ساعد القمر الساطع تاريخياً المزارعين على العمل لاحقًا لحصاد محاصيلهم قبل الصقيع الأول. لدى القبائل الأصلية المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية أسماء مختلفة للقمر المكتمل لشهر سبتمبر، مثل قمر صانع الذرة، وقمر الأوراق البنية، وقمر الخريف.

في حين أن الكثير من الناس يربطون قمر الحصاد باللون البرتقالي عندما يبدأ في الارتفاع، إلا أن جميع الأقمار الكاملة يمكن أن تظهر بهذه الطريقة. ويعود هذا اللون إلى الغلاف الجوي الأكثر سمكًا للأرض بالقرب من الأفق مقارنةً بوقت وجود القمر في السماء، وفقًا لموقع EarthSky. استمتع بمشهد حصاد القمر العملاق الليلة!

مصادر:
- مرصد سيدني - ناسا - تقويم المزارع القديم - إيرث سكاي

By فيكي ستافروبولو

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