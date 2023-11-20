سلطت الاكتشافات الأحفورية الأخيرة الضوء على أنماط الهجرة والتاريخ التطوري لـ Ekgmowechashala، وهو حيوان رئيسي يشبه الليمور كان يسكن أمريكا الشمالية ذات يوم. توفر الحفريات رؤى قيمة للعالم الذي كان موجودًا منذ ملايين السنين وتقدم قصة رائعة عن التكيف والبقاء.

لقد قرر العلماء أن Ekgmowechashala، والتي تُترجم إلى "الرجل القط الصغير" في سيوكس، من المرجح أنها هاجرت من الصين إلى أمريكا الشمالية عبر جسر بيرينغ البري. يحل هذا الاكتشاف لغزًا طويل الأمد في علم الأحياء ويسلط الضوء على العلاقة بين الرئيسيات في أجزاء مختلفة من العالم.

إن قصة الرئيسيات في أمريكا الشمالية هي قصة آسرة. تشير السجلات الأحفورية إلى أن أنواعًا مختلفة من الرئيسيات ازدهرت فيما يعرف الآن بالولايات المتحدة وكندا. وصلت هذه الرئيسيات في البداية إلى أمريكا الشمالية قادمة من أفريقيا، ومن المحتمل أن تعبر المحيط الأطلسي على أطواف نباتية. وقد وفّر عصر الإيوسين، الذي اتسم بدرجات الحرارة الحارقة والمناظر الطبيعية الخصبة، موطنًا مثاليًا لهذه الرئيسيات.

ومع ذلك، فإن هذه الجنة الرئيسية لم تدم إلى الأبد. حدث كبير لتغير المناخ يسمى غراند كوبيور حدث منذ حوالي 34 مليون سنة، مما أدى إلى انقراض جماعي أثر على الرئيسيات بشكل كبير. أثبت الظهور المفاجئ للطقس البارد واختفاء الغابات المطيرة أنه يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لهذه المخلوقات للبقاء على قيد الحياة.

ومن المثير للاهتمام أنه تم العثور على حفريات Ekgmowechashala بعد بضعة ملايين من السنين من الانقراض الجماعي. أثار هذا التساؤل حول سبب تمكن هذا النوع من الرئيسيات من البقاء على قيد الحياة بينما لم يتمكن الآخرون من ذلك. تقدم دراسة حديثة أجرتها جامعة كانساس إجابة لهذا اللغز.

قارن الباحثون الأضراس العلوية للحفريات الصينية المشابهة لـ Ekgmowechashala، المعروفة باسم Palaeohodite، مع حفريات أمريكا الشمالية. وكشف التحليل عن تشابه مذهل، مما يؤكد وجود علاقة تطورية وثيقة. تشير هذه النتيجة إلى أن Ekgmowechashala لم يكن من بقايا أو ناجين من الرئيسيات السابقة في أمريكا الشمالية، بل كان نوعًا مهاجرًا تطور في آسيا ثم هاجر لاحقًا إلى أمريكا الشمالية عبر جسر بيرينغ الأرضي.

في المخطط الكبير للتطور، كان وجود Ekgmowechashala في أمريكا الشمالية قصير الأجل. ظهرت هذه الأنواع بعد عدة ملايين من السنين من ظهور الرئيسيات الأخرى، لكنها اختفت بعد فترة وجيزة. تسلط هذه الظاهرة، المعروفة باسم "مصنف لازاروس"، الضوء على الطبيعة العابرة للحياة وديناميكيات النظم البيئية المتغيرة باستمرار.

تقدم دراسة هجرة Ekgmowechashala وبقائها على خلفية التغيرات البيئية الهامة دروسًا قيمة لفهم كيفية تكيف الكائنات الحية وازدهارها في ظروف مختلفة. وفي عصر تغير المناخ والحفاظ على الأنواع، تتوافق هذه النتائج مع التحديات التي تواجهها الكائنات الحية المعاصرة، بما في ذلك البشر.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو جسر بيرينغ البري؟

ج: كان جسر بيرينغ الأرضي عبارة عن كتلة أرضية تربط بين ألاسكا الحالية وسيبيريا خلال فترات التجلد عندما كانت مستويات سطح البحر منخفضة.

س: ما هو تصنيف لازاروس؟

ج: يشير تصنيف لازاروس إلى نوع يظهر مرة أخرى في السجل الأحفوري بعد فترة طويلة من الاعتقاد بأنه قد انقرضت.

س: متى هاجر إكغمويششالا إلى أمريكا الشمالية؟

ج: هاجر Ekgmowechashala إلى أمريكا الشمالية منذ حوالي 30 مليون سنة.

س: كيف وصلت الرئيسيات إلى أمريكا الشمالية قادمة من أفريقيا؟

ج: يتوقع العلماء أن الرئيسيات الأفريقية عبرت المحيط الأطلسي على أطواف نباتية.

مصادر:

– [رابط إلى جامعة كانساس](https://news.ku.edu/2021/06/29/paleontology-lazarus-effect-how-finding-chinese-fossil-compared-forgotten-primate)

– مجلة تطور الإنسان.