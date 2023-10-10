النهايات الدرامية للمسابير الفضائية: تحية لإنجازاتهم العلمية

في إطار السعي وراء المعرفة العلمية، واجهت المسبارات الفضائية نهايات دراماتيكية بعيدًا عن الأرض. غامر هؤلاء المستكشفون الشجعان بمواجهة الكويكبات والأقمار والأجرام السماوية الأخرى، وضحوا بأنفسهم من أجل الصالح العام للبشرية.

وكان أحد هذه التحقيقات هو المركبة الفضائية لاختبار إعادة توجيه الكويكبات المزدوجة (DART) التابعة لناسا. تم تصميم DART للاصطدام بكويكب، وقد أكملت مهمتها بنجاح في سبتمبر 2022. واصطدمت بقمر صغير يسمى Dimorphos، على بعد 6.8 مليون ميل من الأرض. وبينما أرسلت DART صورها الأخيرة، اكتشف العلماء أن مدار الكويكب قد تغير، مما يثبت القدرة على تغيير مسار الكويكبات التي تهدد الأرض.

لسوء الحظ، انتهت مركبة الهبوط لونا-25 التابعة لوكالة روسكوزموس، وهي أول مهمة روسية إلى القمر منذ 47 عامًا، بتحطم في 19 أغسطس 2023. وأدت محاولة المناورة للدوران حول القمر إلى اصطدامها بسطح القمر. أظهرت الصور النهائية التي التقطتها Luna-25 الأرض والقمر في وقت واحد، مما يوفر تذكيرًا حلوًا ومرًا بأهداف المهمة الطموحة.

بعد أن دارت كاسيني حول زحل لمدة 13 عامًا، تم إخراجها من الخدمة من قبل وكالة ناسا بطريقة مذهلة. وقام المهندسون بتوجيه المسبار عمدًا للغطس في كوكب زحل، لتجنب الاصطدام المحتمل بأقماره التي يحتمل أن تكون موطنًا للحياة. تم التقاط اللحظات الأخيرة لكاسيني في صور، بما في ذلك منظر مذهل لحلقات زحل المضيئة وتوديعًا مؤرقًا للكوكب الذي درسته بلا كلل.

لاقت المركبة الفضائية أوبورتيونيتي، وهي من قدامى الكوكب الأحمر، نهايتها خلال عاصفة ترابية شديدة في عام 2018. وأظهرت آخر صورها لمحة من الشمس من خلال سماء المريخ المظلمة، التي حجبتها العاصفة الترابية على مستوى الكوكب والتي حددت مصيرها.

أنهت المركبة الفضائية MESSENGER، بعد أربع سنوات من الدوران حول عطارد، مهمتها في حادث تصادم دراماتيكي في 30 أبريل 2015. وأظهرت الصورة الأخيرة التي أرسلتها فوهة جوكاي، التي تم التقاطها قبل وقت قصير من اصطدامها.

نجح مسبار هويجنز، الذي رافق كاسيني إلى زحل، في النزول عبر الغلاف الجوي لتيتان، حيث التقط بيانات قيمة والتقط صورًا لسطح القمر. وقد زود هذا المسبار قصير العمر البشرية بالصور الوحيدة لسطح تيتان، وهو ما يبشر بإمكانية وجود حياة في أعماق نظامنا الشمسي.

قبل عقود من الزمن، أرسل برنامج فينيرا التابع للاتحاد السوفييتي مجسات إلى كوكب الزهرة. أعادت فينيرا 13 الصور الملونة الأولى لسطح الزهرة، على الرغم من درجات الحرارة القصوى والضغط الجوي. بقيت فينيرا 13 على قيد الحياة لبضع ساعات فقط، وقدمت لمحة غير عادية عن بيئة كوكب الزهرة القاسية.

وعلى الرغم من أن هذه المسابر الفضائية قد انتهت، إلا أنها تركت علامة لا تمحى على الاستكشاف العلمي. إن تضحياتهم من أجل المعرفة وصورهم النهائية هي بمثابة شهادة على فضول الإنسان والسعي لفهم أسرار عالمنا.

مصادر:

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- تعريفات:

- ناسا: الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء

– روسكوزموس: وكالة الفضاء الروسية

- DART: اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج

- الرسول: سطح عطارد، بيئة الفضاء، الجيوكيمياء والمدى

– هويجنز: مسبار مصمم للنزول عبر الغلاف الجوي لتيتان، قمر زحل

- فينيرا: برنامج مجسات سوفييتي أُرسل إلى كوكب الزهرة في الستينيات والثمانينيات