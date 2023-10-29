محاكاة فلامنغو: إلقاء الضوء على أسرار الكون

طلاب علم الفلك على دراية بالتحدي المتمثل في تحديد اتساع الكون وتقديم أمثلة لدعم تفسيراتهم. ومع ذلك، في عصرنا هذا، يمكن أن تكمن الإجابة على هذا السؤال الصعب في عمليات محاكاة فلامينجو.

إن عمليات محاكاة FLAMINGO هي من بنات أفكار اتحاد VIRGO، الذي تم تطويره لمحاكاة الكمبيوتر العملاق الكوني. يهدف FLAMINGO، الذي يرمز إلى "عمليات محاكاة الهياكل المائية الكاملة واسعة النطاق مع رسم خرائط السماء بالكامل لتفسير ملاحظات الجيل القادم"، إلى تنفيذ مجموعة واسعة من عمليات المحاكاة الكونية. وتتباهى عمليات المحاكاة هذه، التي تم تنفيذها على مجموعة من أجهزة الكمبيوتر العملاقة في جامعة دورهام بالمملكة المتحدة، على نطاق غير مسبوق.

تتضمن إحدى عمليات المحاكاة الرئيسية ضمن المجموعة استخدام عناصر دقة مذهلة تصل إلى 300 مليار. وهذه العناصر، التي تشبه الجسيمات في كتلة مجرة ​​صغيرة، مرتبة في حجم مكعب تمتد حوافه عبر عشرة مليارات سنة ضوئية. ومن الجدير بالذكر أن هذه المحاكاة هي على الأرجح أكبر محاكاة تم إنجازها على الإطلاق لنمذجة المادة العادية للكون. ولتحقيق هذا العمل الفذ، تم تطوير رمز جديد يسمى SWIFT لتوزيع عبء العمل الحسابي عبر 30,000 وحدة معالجة مركزية مثيرة للإعجاب.

لا تركز عمليات محاكاة FLAMINGO على تتبع تطور المادة المظلمة فحسب، بل تتعمق أيضًا في عالم المادة العادية، بما في ذلك الكواكب والنجوم والمجرات. يتيح هذا النهج الشامل للعلماء اكتساب رؤى لا تقدر بثمن حول كيفية تطور الكون.

ولكن كيف يمكن للمرء محاكاة الكون بأكمله؟ يبدأ الأمر بجمع كميات وفيرة من البيانات من المراصد الأرضية والمحمولة في الفضاء، والتقاط معلومات حول كل شيء موجود في الكون. يتم بعد ذلك إدخال هذه البيانات في سلسلة من النماذج، والتي يتم دمجها لاحقًا في عمليات محاكاة FLAMINGO.

ومع ذلك، فإن المهمة لا تنتهي عند هذا الحد. تأخذ عمليات المحاكاة أيضًا في الاعتبار التفاعلات المختلفة التي تحدث داخل الكون. تعد الجاذبية، باعتبارها القوة المهيمنة، عنصرًا حاسمًا، ولكن يجب أيضًا أخذ العمليات الأخرى، مثل ضغط الغاز وتأثير الثقوب السوداء النشطة أو انفجارات المستعرات الأعظم، في الاعتبار. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر عمليات المحاكاة في العلاقة بين خصائص المجرات والعمليات الفيزيائية، ونشاط تكوين النجوم في المجرات المركزية، وتأثيرات عدسة الجاذبية. وحتى النيوترينوات، رغم أنها تلعب دورًا ثانويًا، تجد مكانها في عمليات المحاكاة هذه. يتم تصميم كل هذه المعلومات وإدراجها في مجموعة المحاكاة، مما يؤدي إلى فهم أعمق للكون على نطاق واسع.

لا تعمل عمليات محاكاة FLAMINGO كنموذج للكون فحسب، بل توفر أيضًا وسيلة لربط النظريات والتنبؤات بالملاحظات الحقيقية. ومن خلال التوفيق بين أي تناقضات أو توترات بين القياسات والتنبؤات، يمكن للعلماء تحسين فهمهم للمعلمات الكونية للكون. ويتضمن ذلك معالجة "توتر هابل" المعروف، والذي يدور حول معدل توسع الكون.

في جوهره، يمنح مشروع فلامينغو علماء الفلك نافذة افتراضية على التطور الكوني. ومن خلال استخدام البيانات الفعلية لملء عالم افتراضي، يمكن للباحثين اختبار نتائجهم بدقة باستخدام تقنيات تحليل البيانات المتقدمة والتعلم الآلي. وقد أدى المشروع بالفعل إلى نشر ثلاث أوراق بحثية مؤثرة، تتعمق في الأساليب والمحاكاة وإعادة إنتاج بنية الكون واسعة النطاق.

من خلال عمليات محاكاة فلامينجو، يشرع العلماء في رحلة رائدة لكشف أسرار الكون. كل محاكاة تدفع حدود المعرفة الإنسانية وتقدم لمحة عن الأعمال المعقدة للكون.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو مشروع فلامنجو؟

مشروع FLAMINGO عبارة عن محاكاة كونية للكمبيوتر العملاق أجراها اتحاد VIRGO. ويهدف إلى دراسة تطور الوسط بين المجرات، وتكوين وتطور المجرات، وعناقيد المجرات، والهياكل واسعة النطاق، وهالات المادة المظلمة، وتوزيع المادة المظلمة في الكون.

س: ما أهمية عمليات محاكاة فلامينجو؟

توفر عمليات محاكاة FLAMINGO للعلماء فهمًا شاملاً لتطور الكون. ومن خلال نمذجة كل من المادة المظلمة والعادية، تقدم عمليات المحاكاة هذه نظرة ثاقبة للعمليات المعقدة التي شكلت كوننا.

س: كيف يتم تنفيذ عمليات محاكاة FLAMINGO؟

تبدأ عمليات محاكاة FLAMINGO بجمع كميات هائلة من بيانات الرصد من المراصد الأرضية والفضائية. ثم يتم دمج هذه البيانات في النماذج، والتي يتم استخدامها في عمليات المحاكاة الأكبر. تأخذ عمليات المحاكاة هذه في الاعتبار عوامل مختلفة مثل الجاذبية وضغط الغاز وتكوين النجوم وتأثيرات المادة المظلمة والنيوترينوات.

س: ما هو تأثير مشروع فلامينجو على فهمنا للمعايير الكونية؟

يسمح مشروع FLAMINGO للعلماء بمقارنة بيانات الرصد مع التنبؤات النظرية، مما يحسن فهمنا للمعايير الكونية. ومن خلال حل التناقضات أو التوترات بين القياسات، يمكن للعلماء مواصلة تطوير النموذج القياسي لعلم الكونيات.

س: كيف تساهم عمليات محاكاة فلامنجو في حل التوترات الكونية؟

تعمل عمليات محاكاة FLAMINGO كأداة تجريبية لمعالجة التوترات الكونية. ومن خلال معالجة جوانب مختلفة من عمليات المحاكاة، يمكن للعلماء استكشاف التعديلات المحتملة على النماذج الحالية، مما يساعد في نهاية المطاف في حل القياسات المتعارضة.

مصادر:

- اتحاد العذراء

- مشروع فلامينجو

- "مشروع فلامنغو: معايرة عمليات المحاكاة الهيدروديناميكية الكونية الكبيرة باستخدام التعلم الآلي" بواسطة شاي، وآخرون. (2021)

- "مشروع فلامينغو: إعادة النظر في التوتر S8 ودور الفيزياء الباريونية" بواسطة مارا، وآخرون. (2021)