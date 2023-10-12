العواصف الشمسية: تهديد للتكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية

توصل العلماء مؤخرًا إلى اكتشاف مهم فيما يتعلق بتأثير العواصف الشمسية على كوكبنا. ومن خلال تحليل حلقات الأشجار القديمة الموجودة في جبال الألب الفرنسية، تمكنوا من تحديد ارتفاع هائل في مستويات الكربون المشع الذي حدث قبل 14,300 عام. وقد نتج هذا الارتفاع عن أكبر عاصفة شمسية تم تحديدها على الإطلاق.

وفي حين أن مثل هذه العاصفة الشمسية التي تحدث اليوم ستكون لها عواقب كارثية على مجتمعنا التكنولوجي الحديث، فمن الأهمية بمكان أن نفهم هذه العواصف لحماية اتصالاتنا العالمية والبنية التحتية للطاقة في المستقبل. وتشمل النتائج المحتملة للعاصفة الشمسية تدمير أنظمة الاتصالات والأقمار الصناعية، وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في شبكات الكهرباء، وتكلفة مليارات الجنيهات الاسترلينية.

يسلط البحث التعاوني، المنشور في المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ: العلوم الرياضية والفيزيائية والهندسية، الضوء على السلوك المتطرف للشمس والمخاطر التي تشكلها على كوكبنا. وقام فريق من الباحثين من مؤسسات مختلفة بقياس مستويات الكربون المشع في الأشجار القديمة الواقعة بالقرب من ضفاف نهر دروزيه في جبال الألب الفرنسية الجنوبية.

ومن خلال تحليل حلقات الأشجار الفردية، وجدوا ارتفاعًا غير مسبوق في مستويات الكربون المشع على وجه التحديد منذ 14,300 عام. وبمقارنة هذا الارتفاع مع قياسات البريليوم في قلوب الجليد في جرينلاند، يقترح الباحثون أن عاصفة شمسية ضخمة تسببت في هذا الارتفاع. كان من الممكن أن تقذف هذه العاصفة كميات كبيرة من الجزيئات النشطة إلى الغلاف الجوي للأرض.

إن فهم تأثير العواصف الشمسية أمر بالغ الأهمية من أجل حماية البنية التحتية العالمية للاتصالات والطاقة بشكل أفضل. ومن خلال دراسة الأحداث الماضية للعواصف الشمسية، يمكن للعلماء توقع وتطوير التدابير اللازمة للتخفيف من الأضرار المحتملة الناجمة عن الأحداث المستقبلية.

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