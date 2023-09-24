هبوط كبسولة ناسا بنجاح، واستعادة أكبر عينة من الكويكب على الإطلاق

هبطت كبسولة ناسا بنجاح في ولاية يوتا، مما يمثل نهاية رحلة فضائية استمرت سبع سنوات وجلبت معها أكبر عينة من الكويكبات تم جمعها على الإطلاق. ومن المتوقع أن توفر العينة المأخوذة من الكويكب بينو رؤى قيمة حول تكوين نظامنا الشمسي وصلاحية الأرض للسكن. ووصف رئيس ناسا بيل نيلسون المهمة بأنها تاريخية، وذكر أن غبار الكويكب سيعطي العلماء لمحة غير عادية عن بدايات نظامنا الشمسي.

وجمع مسبار أوزوريس-ريكس، الذي تم إطلاقه في عام 2016، ما يقرب من 250 جرامًا من الغبار من سطح بينو الصخري. وفي حين أن هذا قد يبدو كمية صغيرة، إلا أن وكالة ناسا تعتقد أنها ستساهم بشكل كبير في فهمنا للكويكبات التي يمكن أن تهدد الأرض. وقارنت عالمة ناسا إيمي سيمون عودة العينة بالعودة التاريخية لصخور القمر أبولو.

تم إطلاق كبسولة أوزوريس-ريكس من المسبار وقامت بهبوط ناري عبر الغلاف الجوي للأرض، وهبطت أخيرًا في نطاق الاختبار والتدريب في يوتا. على الرغم من بعض التعقيدات المتعلقة بفتح المظلة، ظلت الكبسولة سليمة ولم يتم اختراقها. ثم تم نقله إلى غرفة نظيفة لمزيد من الفحص.

سيتم نقل العينة المجمعة إلى مركز جونسون الفضائي في هيوستن لإجراء دراسة إضافية، ومن المقرر إعلان النتائج الأولية في أكتوبر. سيتم الاحتفاظ بمعظم العينة للأجيال القادمة، في حين سيتم استخدام جزء منها على الفور للتجارب. سيتم أيضًا إرسال بعض العينات إلى اليابان وكندا لإجراء أبحاث تعاونية.

تعد دراسة عينات الكويكبات مهمة لأنها تحتوي على مواد يعود تاريخها إلى مليارات السنين ويمكن أن توفر نظرة ثاقبة حول أصول النظام الشمسي وتطوره. ومن خلال تحليل هذه العينات، يأمل العلماء في اكتشاف المزيد عن قصة أصلنا.

مصادر:

– تلفزيون ناسا

– وكالة الأنباء الفرنسية