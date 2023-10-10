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إمكانات موجات ألففين في ترويض الإلكترونات الهاربة من أجل طاقة الاندماج

Byروبرت أندرو

أكتوبر 10، 2023
إمكانات موجات ألففين في ترويض الإلكترونات الهاربة من أجل طاقة الاندماج

إن تسخير قوة الاندماج يحمل وعدًا كبيرًا كمصدر نظيف وغير محدود تقريبًا للطاقة. ومع ذلك، فإن تحقيق تفاعل اندماجي على الأرض يتطلب تسخين المادة إلى درجات حرارة قصوى، مما يؤدي إلى خلق بلازما شديدة الحرارة. ويكمن التحدي في الحفاظ على استقرار البلازما، حيث من الممكن أن تحدث اضطرابات تؤدي إلى إطلاق إلكترونات هاربة وتلف المفاعل.

في دراسة حديثة، اقترح علماء من مختبر فيزياء البلازما في برينستون (PPPL) حلاً للتخفيف من الأضرار الناجمة عن الاضطرابات. ومن خلال التركيز على الإلكترونات الهاربة، والتي تعد واحدة من أكثر مكونات الاضطرابات ضررًا، وجد الباحثون أن هذه الإلكترونات تولد نوعًا فريدًا من الموجات الكهرومغناطيسية داخل البلازما تسمى موجات ألففين. تعمل هذه الموجات، التي تنبأ بها لأول مرة الفيزيائي السويدي هانز ألففين، كمكابح للإلكترونات عالية الطاقة، مما يؤدي إلى إبطاء نموها المدمر المحتمل.

يوفر اكتشاف موجات ألففين الأمل في تطوير مفاعلات اندماجية أكثر أمانًا وكفاءة. تعتمد فعاليتها في الحد من تكوين الإلكترونات الهاربة على معاملات البلازما المختلفة، والتي يمكن أن تتأثر بتصميم المفاعل. في حين لا توجد مقترحات ملموسة للتنفيذ حتى الآن، فإن المفاعل التجريبي النووي الحراري الدولي (ITER) في فرنسا ومفاعلات DIII-D وASDEX Upgrade هي مرشحة محتملة للتطبيقات التجريبية.

لا يكرّم هذا الإنجاز إرث ألففين فحسب، بل يفتح الباب أيضًا أمام عصر جديد من تصميم مفاعلات الاندماج النووي. ومع استمرار العلماء في استكشاف إمكانات موجات ألففين، قد نكون على بعد خطوة واحدة من تحقيق طاقة نظيفة وفيرة من خلال الاندماج.

المرجع: تشانغ ليو وآخرون، المحاكاة المتسقة ذاتيًا لإثارة أوضاع ألففين الذاتية الانضغاطية وانتشار الإلكترون الجامح في اضطرابات توكاماك، فيز. القس ليت (2023). دوى: 10.1103/PhysRevLett.131.085102

By روبرت أندرو

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