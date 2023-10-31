يكشف تلسكوب جيمس ويب عن علامات محتملة للحياة على كوكب بعيد

لقد استحوذ تلسكوب جيمس ويب، وهو التلسكوب الأكثر تقدمًا على الإطلاق، على انتباه العلماء مرة أخرى. في أحدث اكتشافاته الرائدة، اكتشف التلسكوب توقيعات كيميائية مثيرة للاهتمام على كوكب بعيد تشير إلى إمكانية وجود حياة خارج الأرض.

يقع هذا الكوكب، المعروف باسم K120-2b، على بعد حوالي 18 سنة ضوئية، وهو مغطى بمحيط شاسع يبدو أنه قادر على دعم الحياة. ما يجعل هذه النتيجة أكثر إقناعًا هو اكتشاف جزيء يسمى ثنائي ميثيل كبريتيد (DMS)، والذي يرتبط عادةً بالكائنات الحية.

علاوة على ذلك، حدد الباحثون وجود غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للكوكب. هذه النتائج، جنبًا إلى جنب مع وضع K2-18b ككوكب هيسيان، وهو كوكب ذو محيط وغلاف جوي غني بالهيدروجين، تجعل منه احتمالًا مثيرًا لوجود الحياة.

وبينما يقع K2-18b بين حجم الأرض ونبتون، فهو لا يشبه أي كوكب آخر في نظامنا الشمسي. وعلى الرغم من ابتهاج الباحثين بهذه الاكتشافات، إلا أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن هذا الكوكب الغامض وسكانه المحتملين.

على الرغم من أن الورقة البحثية التي تتضمن تفاصيل هذه النتائج لم تخضع بعد لمراجعة النظراء، إلا أن العلماء ما زالوا متفائلين ومتشوقون لمواصلة استكشاف الاحتمالات. سيلعب مطياف الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) الخاص بتلسكوب جيمس ويب دورًا حيويًا في كشف أسرار K2-18b والكواكب الخارجية المماثلة الأخرى.

ومن خلال تحديد علامات الحياة على الكواكب الخارجية الصالحة للسكن، يأمل العلماء في إحداث ثورة في فهمنا للكون ومكاننا داخله. تشكل هذه الاكتشافات الأخيرة معالم واعدة تساهم في فهمنا المتزايد لعوالم هيسيان وإمكانات الحياة خارج كوكب الأرض.

بينما ينتظر المجتمع العلمي بفارغ الصبر المزيد من التطورات والرؤى، يواصل تلسكوب جيمس ويب توسيع حدود معرفتنا، مما يقربنا من الإجابة على السؤال القديم: هل نحن وحدنا في الكون؟

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو تلسكوب جيمس ويب؟

يعد تلسكوب جيمس ويب أقوى تلسكوب صنعته البشرية على الإطلاق. فهو يتمتع بالقدرة على الرؤية أبعد وبوضوح أكبر من أي تلسكوب سابق، مما يوسع آفاقنا في مجال استكشاف الفضاء.

2. ما هو كوكب هيسيان؟

كوكب هيسيان هو نوع من الكواكب الخارجية التي تمتلك محيطًا وغلافًا جويًا غنيًا بالهيدروجين. تتمتع هذه الكواكب بالقدرة على دعم الحياة كما نعرفها، مما يجعلها ذات أهمية كبيرة للعلماء.

3. كم يبعد K2-18b؟

يقع K2-18b على بعد حوالي 120 سنة ضوئية من الأرض.