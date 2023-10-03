المجرات الساطعة في الكون المبكر: شرح

توصل علماء الفلك باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) إلى اكتشاف مفاجئ حول المجرات الساطعة في الكون المبكر جدًا. كشفت عمليات المحاكاة الحاسوبية أن هذه المجرات أكثر سطوعًا مما كان متوقعًا في عصرها، ويرجع ذلك على الأرجح إلى انفجارات ضخمة لتشكل النجوم.

عندما بدأ تلسكوب جيمس ويب الفضائي عملياته العلمية في عام 2022، اكتشف بسرعة مجرات ذات انزياح أحمر عالي. يبدو أن هذه المجرات كانت موجودة في الكون في وقت مبكر أكثر من أي وقت مضى تم ملاحظتها من قبل. وقد وجد أيضًا أنها أكثر سطوعًا مما توقعه النموذج القياسي لعلم الكونيات. وقد دفع هذا الباحثين إلى التشكيك في صحة النموذج القياسي.

ومع ذلك، فإن عمليات المحاكاة التي أجراها فريق في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بقيادة جوشاو صن قدمت تفسيرًا جديدًا. تشير عمليات المحاكاة إلى أن المجرات الساطعة التي رصدها تلسكوب جيمس ويب الفضائي مضيئة لأنها خضعت لفترة من تكوين النجوم المكثف. يُصدر هذا الانفجار من تشكل النجوم ومضات من الضوء، مما يجعل المجرات تبدو أكثر سطوعًا.

إن مثل هذه الانفجارات النجمية ليست غير شائعة ويمكن أن تحدث في المجرات اليوم، وغالبًا ما تكون نتيجة للاصطدامات المجرية. عندما تصطدم المجرات، يتم تحريك الغاز الجزيئي، مما يؤدي إلى تفتته وانهياره، مما يؤدي إلى تكوين النجوم. في بداية الكون، حيث كانت الظروف مضطربة، ربما لم تكن المجرات قد تراكمت موادها المكونة للنجوم بمعدل ثابت.

وفقًا لكلود أندريه فوشير جيجير من جامعة نورث وسترن، "ما نعتقد أنه يحدث هو أن انفجارًا من النجوم يتشكل، ثم بعد بضعة ملايين من السنين تنفجر تلك النجوم على شكل مستعرات أعظم. يتم طرد الغاز خارج المجرة ثم يعود ليشكل نجومًا جديدة، مما يؤدي إلى دورة تكوين النجوم.

تتوافق عمليات المحاكاة مع نموذج النمو الهرمي للمجرات المقدم في النموذج القياسي لعلم الكون. يشير هذا إلى أن المجرات كانت أصغر حجمًا في بداية الكون، ونمت عن طريق تراكم سحب الغاز بين المجرات والاندماج مع المجرات الأخرى. ومع نمو المجرات بشكل أكبر، تمكنت من الاحتفاظ بمزيد من المواد المكونة للنجوم، وتنظيم معدل تكوين النجوم.

نُشرت النتائج التي توصلت إليها عمليات المحاكاة هذه، والتي تعكس بدقة سطوع ووفرة المجرات المرصودة، في مجلة The Astrophysical Journal Letters.

مصادر:

– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية