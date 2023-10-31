العالم الغريب لـ WASP-17 ب: الكشف عن سحب الكوارتز غير العادية

في عالم الكواكب الخارجية الشاسع، يبرز WASP-17 b كعالم غريب حقًا. تم اكتشافه في عام 2009 ويقع على بعد حوالي 1320 سنة ضوئية من الأرض، ويحمل هذا العملاق الغازي بعض الخصائص الرائعة التي تميزه عن نظامنا الشمسي المألوف. بحجم يبلغ 1.9 مرة حجم كوكب المشتري وكتلته 0.78 مرة فقط من كتلة المشتري، يعتبر WASP-17 b واحدًا من أكثر الكواكب المعروفة "انتفاخًا".

إن ما يميز WASP-17 b حقًا هو قربه من نجمه الأم وتصنيفه الناتج على أنه "كوكب المشتري الساخن". يكمل WASP-3.7 b مداره خلال 17 يوم أرضي فقط، ويتواجد بالقرب من نجمه بشكل خطير. لا يؤدي هذا القرب الشديد إلى إشعاع مكثف فحسب، بل يتسبب أيضًا في قفل الكوكب مديًا، حيث يواجه جانب واحد النجم باستمرار والجانب الآخر يشير دائمًا نحو الفضاء.

ونتيجة لقرب الكوكب من نجمه، ترتفع درجة حرارته إلى حوالي 1550 كلفن أو حوالي 1280 درجة مئوية على جانبه النهاري. قد لا تكون درجات الحرارة هذه متطرفة مثل بعض الكواكب الخارجية الأخرى، مثل WASP-76 b، حيث يمكن أن تصل درجات حرارة السطح إلى 2400 درجة مئوية، لكنها لا تزال تؤدي إلى ظواهر غير عادية.

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، وهو التلسكوب الفضائي الأكثر تقدمًا على الإطلاق، اكتشافًا رائدًا حول WASP-17 b. باستخدام أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (IRI)، اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي جزيئات السيليكا النقية (SiO2)، أو الكوارتز، في الغلاف الجوي للكوكب الخارجي. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد الكوارتز حول أي كوكب خارج المجموعة الشمسية.

كشفت الملاحظات السابقة للأغلفة الجوية للكواكب الخارجية عن سيليكات غنية بالمغنيسيوم، مثل الأوليفين والبيروكسين، لكن لم يتم اكتشاف الكوارتز النقي حتى الآن. تشير النتائج إلى أن الكوارتز المرصود في الغلاف الجوي لـ WASP-17 b قد يكون بمثابة اللبنات الأساسية لحبيبات السيليكات الكبيرة الموجودة على الكواكب الخارجية الباردة والأقزام البنية.

يعد فحص تكوين سحب الكواكب الخارجية أمرًا بالغ الأهمية لفهم الظروف العامة وعمليات التكوين. يشير وجود الكوارتز في الغلاف الجوي إلى مخزون البيئة من المواد المختلفة ويقدم نظرة ثاقبة حول كيفية تشكيل الكوكب.

في حين أنه لا يزال هناك الكثير لكشفه حول سحب الكوارتز على WASP-17 b، إلا أن العلماء يشتبهون في أنها موجودة في المقام الأول على طول الخط الفاصل، وهو الحد الفاصل بين جانبي الكوكب ليلاً ونهارًا. لا تزال الكمية الدقيقة للكوارتز غير مؤكدة، لكن من الواضح أن WASP-17 b لا يزال يفاجئنا بخصائصه الغريبة.

أسئلة وأجوبة

ما الذي يجعل WASP-17 b كوكبًا خارجيًا خارج المجموعة الشمسية؟

يعتبر WASP-17 b كوكبًا خارجيًا خارج المجموعة الشمسية نظرًا لخصائصه المختلفة بشكل كبير مقارنة بالكواكب الموجودة في نظامنا الشمسي. إنه عملاق غازي أكبر بكثير من كوكب المشتري ولكن كتلته أقل، مما يجعله “منتفخًا” بشكل استثنائي. بالإضافة إلى ذلك، فإن قربه من نجمه الأم ودورانه المقيد المد والجزر يساهم في طبيعته الغريبة.

ما أهمية اكتشاف سحب الكوارتز حول WASP-17 b؟

يعد اكتشاف سحب الكوارتز في الغلاف الجوي للكوكب WASP-17 b أمرًا مهمًا لأنه يوفر نظرة ثاقبة للظروف العامة للكوكب وكيفية تجمع المواد المختلفة معًا لتشكيل بيئته. يساعد هذا الاكتشاف العلماء على فهم الكواكب الخارجية وعمليات تكوينها بشكل أفضل.

كيف توصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي إلى هذا الاكتشاف؟

رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي WASP-17 b لمدة عشر ساعات تقريبًا باستخدام أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (IRI). ومن خلال قياس تأثير المرور عبر الغلاف الجوي للكوكب الخارجي على ضوء النجوم، حدد التلسكوب إشارة فريدة لا يمكن تفسيرها إلا من خلال وجود سحب الكوارتز في الغلاف الجوي.

ما سبب أهمية قرب WASP-17 b من نجمه؟

يؤدي قرب WASP-17 b من نجمه إلى إشعاع شديد ودرجات حرارة شديدة على جانبه النهاري. تؤدي هذه الظروف إلى ظهور ظواهر غير عادية وتساهم في الطبيعة الغريبة للكوكب الخارجي. إن فهم تأثيرات القرب النجمي يساعد العلماء على فهم تنوع أنظمة الكواكب الخارجية.