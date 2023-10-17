رؤى حول مدارات وتركيبات الكواكب القزمة التي كشف عنها تلسكوب جيمس ويب الفضائي

استخدمت دراسة حديثة بقيادة فريق دولي من علماء الفلك تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) لمراقبة ودراسة ثلاثة كواكب قزمة في حزام كويبر: سيدنا، غونغونغ، وكوار. تم إجراء الملاحظات باستخدام مطياف ويب للأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRSpec) وقدمت رؤى جديدة حول مدارات وتركيبات هذه الأجسام البعيدة.

حزام كويبر هو منطقة تقع على حافة نظامنا الشمسي وتسكنها الأجسام. لقد كان مصدرا للاكتشافات العلمية ولعب دورا حاسما في فهم تاريخ نظامنا الشمسي. يوفر التخلص من الأجسام الموجودة في حزام كويبر (KBOs)، والمعروفة أيضًا باسم الأجسام العابرة لنبتون (TNOs)، معلومات قيمة حول تيارات الجاذبية التي شكلت النظام الشمسي، كما يقدم تلميحات حول التاريخ الديناميكي للهجرات الكوكبية.

وكشفت الدراسة التي أجراها جوشوا إيمري من جامعة شمال أريزونا، أن الكواكب القزمة الثلاثة في حزام كويبر تظهر تركيبات وخصائص مدارية مثيرة للاهتمام. وأظهرت الملاحظات وجود هيدروكربونات خفيفة وجزيئات عضوية معقدة يعتقد أنها نتيجة لتشعيع الميثان.

أشارت الأبحاث السابقة إلى أن هذه الكواكب القزمة قد تحتوي على جليد متطاير على أسطحها، على غرار الأجسام الأخرى التي تقع بعد نبتون مثل بلوتو وإيريس. ومع ذلك، أثارت المدارات المميزة لـ Sedna وGonggong وQuaoar تساؤلات حول وجود هذه المواد المتطايرة بسبب اختلاف أنظمة درجات الحرارة وبيئات التشعيع التي تتعرض لها.

باستخدام أداة Webb's NIRSpec، لاحظ الفريق الكواكب القزمة الثلاثة جميعها في طيف الأشعة تحت الحمراء القريبة. أظهرت الأطياف الناتجة وفرة من الإيثان (C2H6) في جميع الأجسام الثلاثة، مع إظهار سيدنا أعلى المستويات. كما تم اكتشاف الأسيتيلين (C2H2) والإيثيلين (C2H4) في سيدنا. هذه الجزيئات هي منتجات تشعيع مباشر للميثان. تُعزى الاختلافات في وفرة هذه الجزيئات إلى الاختلافات في درجات الحرارة وبيئات الإشعاع التي تتعرض لها الكواكب القزمة.

تساهم هذه الأفكار الجديدة التي قدمتها ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي في فهمنا لحزام كويبر وديناميكيات النظام الشمسي الخارجي. ومن خلال دراسة تكوين ومدارات هذه الأجسام البعيدة، يمكن للعلماء الاستمرار في الكشف عن التاريخ الغني وتطور جوارنا الكوني.

التعاريف:

– حزام كويبر: منطقة تقع على حافة نظامنا الشمسي خارج مدار نبتون وتتكون من عدد لا يحصى من الأجسام الجليدية.

- الأجسام العابرة للنبتون (TNOs): الأجسام التي تدور خارج مدار نبتون في الحواف الخارجية للنظام الشمسي.

– تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST): تلسكوب فضائي أطلقته وكالة ناسا مصمم لمراقبة الكون في ضوء الأشعة تحت الحمراء.

- مطياف الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRSpec): أداة في تلسكوب جيمس ويب الفضائي تقيس شدة الضوء في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة.

– الكواكب القزمة: الأجرام السماوية التي تدور حول الشمس، وليست أقماراً، ولها شكل شبه كروي ولكنها لم تخل مداراتها من الحطام الآخر.

– تشعيع الميثان: العملية التي تتعرض فيها جزيئات الميثان للإشعاع مما يؤدي إلى تكوين جزيئات أخرى.

مصادر:

- ايمري، جي بي وآخرون. (2023) “طبعة أولية للدراسة عن سيدنا، جونجونج، وكواوار” (إيكاروس)

- ناسا - مهمة جيمس ويب لتلسكوب الفضاء