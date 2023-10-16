يرصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي الكواكب القزمة في حزام كويبر

حول تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) اهتمامه مؤخرًا إلى حزام كويبر، وهي منطقة تقع على حافة نظامنا الشمسي والتي تعد موطنًا للعديد من الأجسام. بقيادة جوشوا إيمري من جامعة شمال أريزونا، استخدم فريق دولي من علماء الفلك مقياس طيف الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRSpec) التابع لـ JWST لمراقبة ثلاثة كواكب قزمة في حزام كويبر: سيدنا، غونغونغ، وكوار. وقد قدمت ملاحظاتهم رؤى قيمة حول تكوين ومدارات هذه الأجرام السماوية.

اكتشف الفريق أن الكواكب القزمة الثلاثة تحتوي على كميات كبيرة من الإيثان (C2H6) على أسطحها، حيث أظهر سيدنا أعلى تركيز. بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف الأسيتيلين (C2H2) والإيثيلين (C2H4) أيضًا في سيدنا. هذه الجزيئات هي منتجات ثانوية لتشعيع الميثان (CH4). ومن المثير للاهتمام أن وفرة هذه الجزيئات مرتبطة بمدار كل كوكب، مما يشير إلى اختلافات في درجات الحرارة وبيئات الإشعاع. ويشير هذا إلى ضرورة تجديد غاز الميثان بانتظام على أسطح هذه الكواكب القزمة.

تدعم هذه النتائج الدراسات السابقة التي تشير إلى أن الميثان الموجود في كائنات حزام كويبر الأخرى (KBOs) ليس أصليًا، بل تم تشكيله داخل الأجزاء الداخلية ثم يتم تسليمه إلى السطح. تختلف أطياف Sedna وGonggong وQuaoar عن أطياف أجسام حزام كايبر الأصغر، مما يشير إلى أن هذه الكواكب القزمة تمتلك تركيبات فريدة.

يوفر اكتشاف الهيدروكربونات الخفيفة والجزيئات العضوية المعقدة على هذه الكواكب القزمة معلومات مهمة حول تكوين النظام الشمسي وتاريخه. تساهم ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي في حزام كويبر في فهمنا للعمليات الديناميكية التي شكلت جوارنا الكوكبي.

على الرغم من أن مهمة نيوهورايزنز كانت مفيدة في توسيع معرفتنا بحزام كويبر من خلال دراسة بلوتو وأقماره الصناعية وأروكوث، إلا أن إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي يقدم فرصًا جديدة لعلماء الفلك للتعمق في دراسة هذه المنطقة.

مصادر:

- جامعة شمال أريزونا

- مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا

– معهد الفيزياء الفلكية المكانية (جامعة باريس ساكلاي)

– معهد بينهيد

– معهد فلوريدا للفضاء (جامعة وسط فلوريدا)

– مرصد لويل

– معهد أبحاث الجنوب الغربي (SwRI)

– معهد علوم التلسكوب الفضائي (STScI)

- الجامعة الأمريكية

- جامعة كورنيل