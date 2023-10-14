المشهد المتغير لمجتمع التوحد عبر الإنترنت

لقد كان الإنترنت منذ فترة طويلة ملجأ للأفراد المصابين بالتوحد، حيث يوفر لهم الشعور بالمجتمع والتواصل. ومع ذلك، فإن مشهد مجتمع التوحد عبر الإنترنت يتغير بسرعة، مما يجعل الكثيرين يشعرون بالعزلة والانفصال.

في الماضي، كان الإنترنت مكانًا يمكن أن يجد فيه المصابون بالتوحد العزاء والتفاهم. لقد كانت مساحة تم إنشاؤها من قبلهم ومن أجلهم، حيث يمكنهم التعبير عن أنفسهم بحرية والتواصل مع الأفراد ذوي التفكير المماثل. كانت المنتديات والمدونات ولوحات الرسائل عبر الإنترنت بمثابة أماكن تجمع للمتوحدين لمشاركة تجاربهم واهتماماتهم وعواطفهم.

ومع ذلك، فإن ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وتزايد خصخصة الإنترنت كان لهما تأثير عميق على مجتمع الإنترنت المصاب بالتوحد. حولت منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك التركيز من المجتمعات المتخصصة إلى تجربة أكثر انتشارًا وتجانسًا. لقد طغت الرغبة في جذب الجماهير والمشاركة على الأصوات ووجهات النظر الفريدة للأفراد المصابين بالتوحد.

وقد أدى هذا التحول إلى شعور العديد من المصابين بالتوحد بالتهميش والاستبعاد من المساحات عبر الإنترنت التي كانوا يعتبرونها موطنًا لهم في السابق. لقد فُقد الشعور بالانتماء والتفاهم الذي كان موجودًا في هذه المجتمعات ذات يوم. يجد الأفراد المصابون بالتوحد صعوبة في التواصل مع الآخرين الذين يشاركونهم تجاربهم واهتماماتهم، مما يؤدي إلى زيادة مشاعر العزلة والغربة.

تعكس التغييرات في مجتمع الإنترنت المصاب بالتوحد اتجاهات مجتمعية أكبر لتهميش الأفراد المتنوعين عصبيًا. تعطي قوى رأس المال الأولوية للربح والجاذبية السائدة على احتياجات ورغبات مجتمع التوحد. ونتيجة لذلك، يُترك المصابون بالتوحد في صراع مع الشعور بالنزوح وعدم القبول.

في حين أن الإنترنت لا يزال أداة قوية للاتصال والتواصل والتعبير، فمن الضروري التعرف على التحديات التي يواجهها الأفراد المصابون بالتوحد في المساحات عبر الإنترنت ومعالجتها. يجب بذل الجهود لإنشاء مجتمعات شاملة وداعمة حيث يمكن للمتوحدين العثور على القبول والفهم الذي يسعون إليه.

مصادر:

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