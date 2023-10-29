محطة الفضاء الدولية تقترب من 25 عامًا من التميز المداري

على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، لعبت محطة الفضاء الدولية (ISS) دورًا محوريًا في تعزيز فهمنا لاستكشاف الفضاء. ومع اقتراب محطة الفضاء الدولية من إنجاز ربع قرن من عمرها، يجدر بنا أن نتأمل في المساهمات القيمة التي قدمتها للبحث العلمي والدروس التي علمتنا إياها حول العيش والعمل في ظل انعدام الجاذبية.

منذ إنشائها، كانت محطة الفضاء الدولية بمثابة موطن لرواد الفضاء من مختلف الدول وسهلت إجراء تجارب رائدة لاستكشاف تأثيرات انعدام الوزن والإشعاع وغيرها من الظواهر خارج كوكب الأرض على الكائنات الحية. كما أجرى العلماء دراسات حول موضوعات تتراوح بين المادة المظلمة والأشعة الكونية إلى طبقات الأوزون للأرض. وكانت المعرفة المكتسبة من هذه التجارب لا تقدر بثمن في تمهيد الطريق لمهمات فضائية طويلة الأمد في المستقبل إلى القمر والمريخ وما بعدهما.

وعلى الرغم من نجاحاتها، إلا أن محطة الفضاء الدولية لا تخلو من التحديات. لقد تجاوزت المركبة الفضائية بالفعل المدة التشغيلية المخطط لها بعقد من الزمن، وهي تواجه عددًا متزايدًا من المشكلات، بما في ذلك تسرب الهواء وفشل الدفع. وتؤدي ظروف الفضاء القاسية إلى تفاقم هذه المشاكل، كما أن الاهتزازات الناجمة عن إرساء السفن الفضائية وحركات الطاقم تسرع من تدهورها.

ونظراً لهذه التعقيدات، اتخذت وكالة ناسا القرار الصعب بإنهاء محطة الفضاء الدولية وتعمد إخراجها من مدارها إلى المحيط الهادئ بحلول عام 2031. ومع ذلك، تؤكد لنا وكالة الفضاء أن المخاطر المرتبطة بهبوطها ستكون في حدها الأدنى، مع توقع تدمير أي حطام. تستقر في قاع المحيط دون أن يكون لها آثار كبيرة على المدى الطويل.

وبينما نودع محطة الفضاء الدولية، فمن الطبيعي أن نتساءل عما إذا كان الاستثمار البالغ 120 مليار جنيه استرليني له ما يبرره. ويرى النقاد أنه كان من الممكن تخصيص الأموال بشكل أفضل لمشاريع بديلة، مثل المصادم الفائق التوصيل. وقد سمح إلغاء التمويل لهذا المصادم لأوروبا ببناء مصادم الهادرونات الكبير، الذي حقق تقدمًا علميًا كبيرًا.

ومع ذلك، فإن مستقبل المحطات الفضائية لا يزال مشرقا. تعمل دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وكندا والهند بنشاط على تطوير مختبراتها المدارية الخاصة. ومن ناحية أخرى، أنشأت الصين بالفعل محطتها المأهولة بشكل دائم، تيانجونج. وتخطط الولايات المتحدة، بالتعاون مع دول أخرى، لبناء نسخة أصغر من محطة الفضاء الدولية تسمى "بوابة" والتي ستدور حول القمر. وتدخل شركات خاصة مثل اكسيوم أيضًا سوق استكشاف الفضاء، بهدف توسيع محطة الفضاء الدولية وإطلاق محطاتها الفضائية الخاصة. تثبت هذه المساعي أن استكشاف الفضاء سيستمر في التطور بمشاركة كل من الحكومات ورجال الأعمال.

أسئلة وأجوبة:

س: هل خدمت محطة الفضاء الدولية أي غرض مهم خلال وجودها؟

ج: بالتأكيد. لقد قدمت محطة الفضاء الدولية رؤى لا تقدر بثمن حول العيش والعمل في ظل انعدام الجاذبية، وهو أمر بالغ الأهمية للبعثات الفضائية المستقبلية.

س: هل كان من الأفضل استثمار الأموال المستخدمة في محطة الفضاء الدولية في مكان آخر؟

ج: هناك جدل لإعادة توجيه الاستثمار إلى مشاريع بديلة مثل المصادم الفائق التوصيل، والذي كان من الممكن أن يؤدي إلى اكتشافات مهمة.

س: ما الذي سيحل محل محطة الفضاء الدولية؟

ج: لدى دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا والصين خطط لتطوير محطاتها الفضائية الخاصة، بينما تدخل الشركات الخاصة هذه الصناعة بمشاريعها الطموحة الخاصة بمحطات الفضاء.

س: كيف ستساهم الشركات الخاصة في استكشاف الفضاء؟

ج: تعمل الشركات الخاصة مثل اكسيوم على توسيع محطة الفضاء الدولية وإنشاء محطات فضائية خاصة بها، مما يضخ وجهات نظر جديدة ومنافسة في مجال استكشاف الفضاء.