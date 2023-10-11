تأثير تغير المناخ على الضوضاء تحت الماء في محيطات العالم

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة PeerJ أن محيطات العالم تشهد مستويات متزايدة من الضوضاء تحت الماء بسبب تغير المناخ. وتركز الدراسة التي أجراها باحثون من NIOZ وجامعة أوتريخت، على تأثيرات درجة حرارة الماء والحموضة على انتشار الصوت تحت الماء.

باستخدام النمذجة الرياضية والسيناريوهات المناخية المقدمة من لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة (IPCC)، يستكشف الباحثون تأثير تغير المناخ على ضوضاء المحيطات. ووجدوا أنه مع استمرار ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة، تصبح مياه البحر أكثر حمضية. وعندما تقترن هذه الحموضة المتزايدة بارتفاع درجات حرارة المحيط، فإنها تسمح للأصوات تحت الماء بالانتقال لمسافة أبعد في معظم مناطق المحيط.

ومن النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة أنه من المتوقع أن يكون الضجيج الناتج عن السفن أعلى بخمس مرات في مواقع معينة بحلول نهاية القرن. وستكون لهذه الزيادة الكبيرة في الضوضاء آثار عميقة على الحياة البحرية، لأنها ستتداخل مع سلوك وتواصل العديد من أنواع الأسماك والثدييات البحرية.

وبالإضافة إلى ذلك، تكشف الدراسة أن التغيرات في طبقات درجات الحرارة في جميع أنحاء المحيط، وخاصة في شمال المحيط الأطلسي، ستخلق "قناة صوتية" منفصلة تعمل مثل النفق، وتحمل الأصوات إلى مسافة أبعد بكثير. سيؤدي ذلك إلى زيادة بمقدار سبعة ديسيبل في مستويات الصوت تحت الماء في هذه المنطقة بحلول نهاية القرن، وهو ما يمثل زيادة بمقدار خمسة أضعاف تقريبًا في طاقة الضوضاء تحت الماء.

ومن المتوقع أن يكون تأثير هذه التغيرات في الضوضاء تحت الماء كبيراً، حتى في ظل السيناريوهات المناخية المعتدلة. تعتمد الحياة البحرية بشكل كبير على الصوت للتواصل، حيث أن الرؤية تحت الماء محدودة. سوف تؤدي الضوضاء المتزايدة الناتجة عن الإنسان إلى تعطيل هذا الاتصال وسيكون لها آثار بعيدة المدى على النظام البيئي البحري بأكمله.

ويشارك الباحثون بنشاط في قياس الأصوات تحت الماء للحصول على فهم أفضل للتحديات التي تفرضها زيادة الضوضاء تحت الماء. ومن خلال مزيج من الأبحاث النظرية والتجريبية، يهدفون إلى تقديم رؤى مهمة حول حماية الحياة البحرية في مواجهة تغير المناخ.

في الختام، مع استمرار تغير المناخ في تغيير البنية الحرارية للمحيطات، فإن المستويات المتزايدة من الضوضاء تحت الماء تشكل مخاطر كبيرة على النظم البيئية البحرية. المعرفة المكتسبة من هذه الدراسات ضرورية لفهم وتخفيف آثار تغير المناخ على الحياة البحرية.

مصادر:

- بير ج

- نيوز

– جامعة أوترخت