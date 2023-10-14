المثابرة روفر تقترب من استكشاف وحدة كربونات المريخ

إن مركبة المثابرة على وشك الوصول إلى وجهة مهمة على المريخ: وحدة كربونات الهامش. وكان العلماء في وكالة ناسا يترقبون هذه اللحظة بفارغ الصبر، حيث لعبت وحدة الكربونات دورًا حاسمًا في اختيار فوهة جيزيرو كموقع هبوط للمركبة.

تقع وحدة كربونات الهامش على طول الحافة الداخلية لحافة فوهة جيزيرو الغربية. إنها طبقة تظهر بصمات مميزة لمعدن يسمى الكربونات. على الأرض، توجد الكربونات عادة في المياه الضحلة الضحلة للمياه العذبة أو البحيرات القلوية. ويعتقد أن عملية مماثلة ربما حدثت على المريخ منذ مليارات السنين، حيث ترسبت مياه بحيرة في فوهة جيزيرو طبقة الكربونات على طول شواطئها.

تحظى الكربونات باهتمام كبير لدى العلماء لأسباب متعددة. أولاً، أنها توفر معلومات قيمة عن الغلاف الجوي القديم للمريخ. تتشكل الكربونات من خلال التفاعلات الكيميائية التي تتضمن تفاعل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي مع الماء السائل. من خلال دراسة وجود الكربونات ووفرتها وتكوينها النظائري، يمكن للعلماء استنتاج مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي السابقة على المريخ واكتساب فهم أفضل لتاريخه المناخي.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع معادن الكربونات بالقدرة على الحفاظ على أدلة الحياة القديمة إذا كانت موجودة على المريخ. عندما تترسب الكربونات في وقت مبكر من تكوين الصخور، يمكنها التقاط وحفظ لقطات من البيئة التي تشكلت فيها، بما في ذلك أي علامات على الحياة الميكروبية.

سيتضمن استكشاف وحدة الكربونات الهامشية بواسطة بيرسيفيرانس تحليلًا دقيقًا لعينات الصخور على أمل الكشف عن معلومات قيمة حول ماضي المريخ. سيتم استخدام أدوات المركبة المتطورة لدراسة التركيب والبنية والوجود المحتمل للجزيئات العضوية داخل الكربونات.

هذه الخطوة المثيرة في المهمة تقربنا من كشف أسرار المريخ وتعميق فهمنا لصلاحيته للسكن في الماضي. قد توفر البيانات التي تم جمعها من وحدة كربونات الهامش أدلة مهمة حول مناخ المريخ القديم وإمكانية وجود حياة ميكروبية سابقة على الكوكب الأحمر.

التعاريف:

– الكربونات: معدن يتشكل من خلال التفاعل الكيميائي بين ثاني أكسيد الكربون والماء السائل، ويوجد غالباً في المياه العذبة أو البحيرات القلوية.

- Jezero Crater: موقع الهبوط على سطح المريخ لمركبة ناسا الجوالة Perseverance، وقد تم اختياره لقدرته على الاحتفاظ بأدلة على الحياة الميكروبية السابقة.

المصدر: ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا