كسوف الشمس وتأثيره على الغلاف الأيوني للأرض

يمكن أن يكون لكسوف الشمس تأثيرات كبيرة على بنية وديناميكية الغلاف الجوي العلوي للأرض، وتحديدًا طبقة الأيونوسفير. أثناء الكسوف، يؤدي الانخفاض المفاجئ في الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الغلاف الجوي للأرض إلى تغيرات مختلفة في الغلاف الأيوني. ولهذه التغييرات آثار على الاتصالات الراديوية وأنظمة الملاحة التي تعتمد على الغلاف الأيوني لعكس وانكسار موجات الراديو.

أحد التأثيرات الرئيسية لكسوف الشمس على طبقة الأيونوسفير هو انخفاض التأين. يعد الإشعاع الشمسي المصدر الرئيسي للتأين في طبقة الأيونوسفير، ويؤدي انخفاض الإشعاع الشمسي أثناء الكسوف إلى تقليل التأين. هذا الانخفاض في التأين يمكن أن يسبب انخفاضًا مؤقتًا في كثافة الجسيمات المشحونة، خاصة في منطقة الأيونوسفير على ارتفاع يتراوح بين 37 إلى 56 ميلًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الكسوف إلى تبريد الغلاف الجوي العلوي. يؤدي الانخفاض في الإشعاع الشمسي إلى حدوث تأثير تبريد، مما قد يؤثر على بنية درجة حرارة الغلاف الأيوني. هذه التغيرات في درجات الحرارة يمكن أن تسبب تغيرات في كثافات الغلاف الأيوني وارتفاعاته.

يؤدي انخفاض التأين والتبريد أثناء الكسوف أيضًا إلى انخفاض كثافة الإلكترون في الغلاف الأيوني. هذا الانخفاض في كثافة الإلكترون يمكن أن يؤثر على انتشار موجات الراديو، وخاصة في نطاق التردد العالي المستخدم للاتصالات لمسافات طويلة.

يمكن أن تؤدي التغيرات المفاجئة في ظروف الغلاف الأيوني أثناء الكسوف إلى تكوين حالات شاذة في الغلاف الأيوني، مثل الثقوب أو النضوب. يمكن أن تؤدي هذه الحالات الشاذة إلى تعطيل الإشارات اللاسلكية وأنظمة الملاحة عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما يؤثر على الاتصالات والملاحة في المناطق المتضررة.

ويستفيد الباحثون من كسوف الشمس لدراسة الغلاف الأيوني واستجابته للتغيرات في الإشعاع الشمسي. تُستخدم أدوات مختلفة، بما في ذلك المسبار الأيوني، وأجهزة استقبال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وأنظمة الرادار، لقياس ومراقبة تغيرات الغلاف الأيوني أثناء الكسوف، مما يساهم في فهمنا لديناميات الغلاف الأيوني.

ومن المهم الإشارة إلى أن تأثيرات كسوف الشمس على طبقة الأيونوسفير عادة ما تكون مؤقتة ومحلية في المناطق التي تشهد الكسوف. بمجرد انتهاء حدث الكسوف وعودة مستويات الإشعاع الشمسي إلى وضعها الطبيعي، يعود الغلاف الأيوني عادةً إلى حالته المعتادة.

من أجل مواصلة التحقيق في تأثير كسوف الشمس على بنية الغلاف الأيوني وديناميكياته، تستضيف مؤسسة HamSCI - تحقيق المواطن في علوم راديو هام - مهرجانات علوم الكسوف الأيونوسفيري في عامي 2023 و2024. وتهدف هذه الأحداث إلى جمع البيانات من مشغلي الراديو الهواة و مستمعي الموجات القصيرة للمساعدة في أبحاث فيزياء الفضاء.

المصدر: ناسا