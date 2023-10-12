يحدد الباحثون أكثر من 3,300 نوع من خلايا الدماغ في أطلس الدماغ الجديد

اكتشف الباحثون أكثر من 3,300 نوع مختلف من خلايا الدماغ في أطلس الدماغ الجديد، مما يسلط الضوء على مدى تعقيد وتنوع الدماغ البشري. هذا الجهد، الذي مولته المعاهد الوطنية للصحة وقاده علماء من معهد ألين لعلوم الدماغ في سياتل، رسم خريطة للدماغ البشري بتفاصيل غير مسبوقة. وقد حددت الدراسات السابقة حوالي 60 نوعًا من الخلايا العصبية في شبكية العين وحدها، لكن التجاويف العميقة للدماغ ظلت غير معروفة إلى حد كبير.

استخدم العلماء تقنيات جديدة لفحص ملايين خلايا الدماغ البشرية التي تم جمعها من الأنسجة المأخوذة أو الجثث، مما سمح لهم بتنشيط جينات مختلفة في أنواع مختلفة من الخلايا. ومن خلال هذه العملية، حددوا العديد من الأنواع الجديدة من الخلايا العصبية، بالإضافة إلى أنواع الخلايا الأخرى مثل الخلايا النجمية والدبقية الصغيرة. تدعم الخلايا النجمية الخلايا العصبية وتغذيها، بينما تعمل الخلايا الدبقية الصغيرة كخلايا مناعية وتساعد على تحسين الإشارات بين الخلايا العصبية.

لا يزال أطلس الدماغ في مراحله المبكرة، مع أخذ عينات من جزء صغير فقط من الخلايا المقدرة بـ 170 مليار خلية في الدماغ البشري. ومع ذلك، فقد مهد هذا البحث الأولي الطريق لإجراء دراسات استقصائية مستقبلية ستكشف عن المزيد من أنواع الخلايا. كما طبق الباحثون أساليب مماثلة لدراسة أدمغة الشمبانزي والأنواع الأخرى لفهم كيفية تطور الدماغ البشري بشكل فريد.

في حين أن المعرفة المكتشفة حديثًا عن خلايا الدماغ هذه مهمة، فمن المهم ملاحظة أن فهم الدماغ البشري يتجاوز فهرسة الأجزاء الفردية. يجب على علماء الأعصاب أيضًا دراسة الدماغ كنظام ذاتي التنظيم من أجل فهم تعقيداته بشكل كامل. يوفر مشروع أطلس الدماغ ثروة من البيانات للدراسات المستقبلية، ويتوقع الباحثون الكشف عن رؤى قيمة من هذه المجموعة الواسعة من المعلومات.

مصادر:

- مجلة العلوم: "أطلس شامل تشريحياً لنسخة الدماغ البشري البالغ"

– نيويورك تايمز: “الباحثون يرسمون خريطة لعالم الجينات في الدماغ البشري”https://www.nytimes.com/2019/09/19/science/brain-atlas-human.html